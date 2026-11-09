Отхожее дело

ООО «Центр Экологии» зарегистрировано в Москве 25 февраля 2014 года (Rusprofile). С сентября 2026-го владельцем и управляющим является Александр Пугачев (до него — Сергей Пугачев). 2025 год компания закончила с выручкой 18 млн руб. (+2% год к году) и впервые за девять лет с убытком — 12 млн руб. (-3539%). «Центр Экологии» специализируется на сборе и утилизации отходов, в первую очередь нефтесодержащих (III–IV классы опасности). Общество шесть раз участвовало в розыгрыше госконтрактов и не победило ни разу.