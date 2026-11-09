Отхожее дело
Волгоградская прокуратура судится с московским утилизатором отходов «Лукойла»
Прокуратура Волгоградской области и администрации двух районов обратились в суд с требованием о взыскании 18,15 млн руб. с «Центра Экологии» — компании, специализирующейся на утилизации нефтесодержащих отходов. “Ъ” выяснил: ранее работа московской организации в регионе стала предметом проверки Россельхознадзора. Служба установила, что в процессе утилизации отходов местной «дочки» «Лукойла» подрядчик вывез их на полигон заказчика, на что не имел лицензии. Также проверка выявила факт вывоза нефтесодержащего грунта на землю сельскохозяйственного назначения — тогда ущерб превысил 82 млн руб.
Прокуратура Волгоградской области, а также администрации Котовского и Калачевского районов обратились в Арбитражный суд (АС) Москвы с иском к ООО «Центр Экологии». Третьими лицами по делу проходят Сергей Пугачев, комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, а также региональное управление Россельхознадзора. Ъ нашел подробности в картотеке арбитражных дел.
ООО «Центр Экологии» зарегистрировано в Москве 25 февраля 2014 года (Rusprofile). С сентября 2026-го владельцем и управляющим является Александр Пугачев (до него — Сергей Пугачев). 2025 год компания закончила с выручкой 18 млн руб. (+2% год к году) и впервые за девять лет с убытком — 12 млн руб. (-3539%). «Центр Экологии» специализируется на сборе и утилизации отходов, в первую очередь нефтесодержащих (III–IV классы опасности). Общество шесть раз участвовало в розыгрыше госконтрактов и не победило ни разу.
“Ъ” выяснил, что сумма требований составляет 18,15 млн руб. Причина подачи иска на момент публикации неизвестна. В Котовском районе расположена площадка, на которую «Центр Экологии» вывозил отходы. Компаний работала на научно-техническом полигоне ПАО «ЛУКОЙЛ» — ООО «РИТЭК».
В докладе о состоянии окружающей среды Волгоградской области в 2023 году приводится информация о проверке работы «Центра Экологии» на территории принадлежащего «РИТЭКу» шламонакопителя № 3. «Установлено: между ООО „РИТЭК“ и ООО „Центр Экологии“ заключен договор на оказание услуг по сбору, транспортированию, обезвреживанию/утилизации нефтесодержащих отходов ООО „РИТЭК“ <...> из мест их образования на один из объектов размещения ООО „РИТЭК“ ТПП „Волгограднефтегаз“, расположенных в Котовском районе Волгоградской области»,— указано в документе.
ООО «РИТЭК» зарегистрировано в Самаре (на данный момент головной офис находится в Волгограде) 1 ноября 2018 года (Rusprofile). Организация специализируется на добыче нефти и принадлежит ПАО «Лукойл» (доля >99%) и ООО «К. Н. Холдинг» (<0,01%, «дочка» «Лукойла»). С декабря 2020 года компанией руководит Ренат Нургалиев. 2025 год организация закончила с выручкой 125 млрд руб. (-28% год к году) и прибылью 231 млн руб. (-99%).
Причиной претензий тогда стало отсутствие у «Центра Экологии» права на работу на полигоне «РИТЭКа». Россельхознадзор установил, что «Центр» имеет право на складирование и утилизацию нефтеотходов исключительно на ул. Ипподромная в рабочем поселке Базарный Карабулак Саратовской области. По итогам проверки юрлицо «Центр Экологии» привлекли к административной ответственности по статье о предпринимательской деятельности без лицензии (ст. 14.1 КоАП РФ).
Также проверка установила факт вывоза на земли сельскохозяйственного назначения и сброса на незащищенную землю нефтесодержащего грунта. «По результатам исследований проб почвы установлены значительные превышения концентрации нефтепродуктов»,— уточнили в Россельхознадзоре. В итоге силовики завели в отношении «должностного лица» «Центра Экологии» уголовное дело о порче земли (ст. 254 УК РФ).
“Ъ” выяснил, что фигурантом стал бывший руководитель и владелец «Центра Экологии» Сергей Пугачев. В процессе расследования обвинение переквалифицировали в нарушение правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, повлекшее тяжкие последствия либо совершенное в особых зонах (ч. 2 ст. 247 УК РФ). Судья Котовского районного суда Елена Абрамова рассмотрела дело 26 февраля 2025 года. В картотеке дел первой инстанции имя подсудимого скрыто. 5 мая приговор подтвердил судья Волгоградского областного суда Игорь Григорьев, 28 октября — коллегия Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.
По версии следствия, господин Пугачев, действуя в качестве директора «Центра Экологии», нарушил правила обращения с химическими веществами и отходами, что привело к загрязнению почвенного покрова на площади 4,6 тыс. кв. м. (ущерб 82,6 млн руб.). Защита заявила, что ущерб полностью возмещен. Коллегия Четвертого АС зачла только 61,3 млн руб., потраченных на биологическую рекультивацию участка.
Получить комментарий пресс-службы «Лукойла» в течение дня не удалось. “Ъ” направил компании официальный запрос. Адвокат Сергея Пугачева Абиль Рзаев сообщил, что его подзащитный скончался. Собеседник уточнил, что «Центр Экологии» приостановил работу, а правопреемники покойного еще не вступили в наследство. Господин Рзаев также отметил: по прошлым уголовным делам компанию не признавали виновной в причинении ущерба.