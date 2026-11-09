На лекарства для свердловских сердечников дополнительно направят 212 млн рублей

По словам главы региона, особенно важно обеспечить непрерывность лекарственной терапии — это напрямую влияет на снижение риска повторных инфарктов и инсультов. В настоящее время на складах есть запас на четыре месяца. Этого хватит, чтобы спокойно выдавать препараты людям, пока из федерального центра не придет новая партия.