На лекарства для свердловских сердечников дополнительно направят 212 млн рублей
В Свердловской области дополнительно направят более 212 млн руб. на обеспечение лекарствами пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Общий объем финансирования программы в 2026 году превысит 535 млн руб. Это на 17% больше, чем годом ранее, сообщил губернатор Денис Паслер.
«С января по октябрь необходимые препараты получили более 36 тысяч жителей региона. По программе выписано 437 тысяч рецептов, уровень обеспечения лекарствами достиг 99,6%»,— отметил Денис Паслер.
По словам главы региона, особенно важно обеспечить непрерывность лекарственной терапии — это напрямую влияет на снижение риска повторных инфарктов и инсультов. В настоящее время на складах есть запас на четыре месяца. Этого хватит, чтобы спокойно выдавать препараты людям, пока из федерального центра не придет новая партия.