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Выпуск газеты №206/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Производство алкоголя в России в январе—октябре 2026 года

КатегорияПроизводство (млн дал)Изменение год к году (%)
Пиво652,01–1,1
Пивные напитки96,88–4,1
Водка56,34–7,3
Вино тихое27,72–7,8
Ликеро-водочные изделия16,094,4
Вино игристое13,91–4,8
Сидр10,917,6
Другое крепкое спиртное6,75–18,5
Коньяк5,71–13,8
Медовуха3,545,3
Плодовая продукция0,95–31,9
Вина ликерные0,65–39,4
Слабоалкогольная продукция0,53–55,3
Виноградосодержащая продукция без этилового спирта0,03–38,1
Виноградосодержащая продукция с этиловым спиртом0,0387,6
Алкогольная продукция всего892,22–2,3
Источник: Росалкогольтабакконтроль.