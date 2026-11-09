Производство алкоголя в России в январе—октябре 2026 года
|Категория
|Производство (млн дал)
|Изменение год к году (%)
|Пиво
|652,01
|–1,1
|Пивные напитки
|96,88
|–4,1
|Водка
|56,34
|–7,3
|Вино тихое
|27,72
|–7,8
|Ликеро-водочные изделия
|16,09
|4,4
|Вино игристое
|13,91
|–4,8
|Сидр
|10,91
|7,6
|Другое крепкое спиртное
|6,75
|–18,5
|Коньяк
|5,71
|–13,8
|Медовуха
|3,54
|5,3
|Плодовая продукция
|0,95
|–31,9
|Вина ликерные
|0,65
|–39,4
|Слабоалкогольная продукция
|0,53
|–55,3
|Виноградосодержащая продукция без этилового спирта
|0,03
|–38,1
|Виноградосодержащая продукция с этиловым спиртом
|0,03
|87,6
|Алкогольная продукция всего
|892,22
|–2,3
Источник: Росалкогольтабакконтроль.