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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Урал

Ирина Молданова возглавила департамент соцразвития ХМАО

Ирина Молданова возглавила департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югры). Об этом в соцсетях сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук. До назначения она исполняла обязанности руководителя департамента.
Ирина Молданова

Ирина Молданова

Правительство ХМАО

«Уверен, что профессионализм и опыт Ирины Анатольевны в решении вопросов, связанных с поддержкой участников специальной военной операции, семей с детьми, пожилых граждан, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также в реализации мер по повышению качества социальных услуг помогут команде департамента добиваться ощутимых результатов и оперативно реагировать на запросы людей»,— отметил глава региона.

Ирине Молдановой 43 года. Она родилась в поселке Березово Березовского района Тюменской области. В 2005 году окончила Югорский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии природопользования». Трудовую деятельность начала в 2005 году в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по автономному округу. В дальнейшем работала в Югорской территориальной энергетической компании, Департаменте транспорта и связи Югры, а также Окружном фонде развития жилищного строительства «Жилище». В системе социальной защиты Югры работает с 2011 года, последовательно пройдя путь от начальника профильного отдела до заместителя директора департамента. С мая 2021 года она в должности заместителя директора Департамента социального развития Югры руководила Управлением социальной поддержки и помощи.

Прежний директор департамента соцразвития Антон Терехин, занимавший пост с октября 2024 года, был назначен заместителем губернатора Югры.
Полина Бабинцева