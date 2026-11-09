Ирина Молданова возглавила департамент соцразвития ХМАО

Ирине Молдановой 43 года. Она родилась в поселке Березово Березовского района Тюменской области. В 2005 году окончила Югорский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии природопользования». Трудовую деятельность начала в 2005 году в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по автономному округу. В дальнейшем работала в Югорской территориальной энергетической компании, Департаменте транспорта и связи Югры, а также Окружном фонде развития жилищного строительства «Жилище». В системе социальной защиты Югры работает с 2011 года, последовательно пройдя путь от начальника профильного отдела до заместителя директора департамента. С мая 2021 года она в должности заместителя директора Департамента социального развития Югры руководила Управлением социальной поддержки и помощи.