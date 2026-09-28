Антон Терехин назначен заместителем губернатора ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) заместителем главы региона назначен Антон Терехин по распоряжению губернатора Руслана Кухарука, сообщили в окружном правительстве. На этом посту он сменит Всеволода Кольцова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Терехин

Фото: сайт городской думы Тюмени Антон Терехин

Фото: сайт городской думы Тюмени

Антон Терехин в 2010 году окончил Тюменскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело», там же получил квалификацию «врач-хирург». В 2016-м завершил обучение в Тюменском государственном университете по специальности «Государственное и муниципальное управление», а через три года прошел профпереподготовку в Московской школе управления «Сколково».

Карьеру господин Терехин начал как санитар Тюменской областной клинической больницы в 2005 году. В клинической больнице №2 он прошел профессиональный путь от хирурга до замглавврача по экстренной медицинской помощи и инновациям — здесь он проработал с 2010 года по сентябрь 2024 года. С 2021 по сентябрь 2024 года Антон Терехин был депутатом Тюменской городской думы, а в октябре того же года возглавил департамент социального развития Югры. Под его началом в округе была актуализирована система социальных гарантий, в том числе поддержки материнства, детства и участников специальной военной операции (СВО), также при его участии в регионе началась цифровая трансформация соцсферы.

За свою работу отмечен благодарностями президента и министра здравоохранения РФ, а также наградами тюменской облдумы.

Напомним, Всеволод Кольцов сообщил о своей отставке в связи с избранием депутатом думы региона от «Единой России» по Нефтеюганскому одномандатному округу №9. В окружном правительстве он работал с 2016 года и курировал департаменты здравоохранения, социального развития и службу по делам архивов.

Ирина Пичурина