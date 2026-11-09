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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Черноземье

Липецкое отделение ЛДПР пожаловалось в прокуратуру на неузнаваемый памятник Ленину

Липецкое реготделение партии ЛДПР сообщило в своей группе во «Вконтакте», что обратилось в прокуратуру области с требованием проверить состояние памятника Владимиру Ленину на площади Константиновой в облцентре. По словам представителей партии, жители Правобережного округа Липецка пожаловались им на неузнаваемый облик вождя и угрозу его падения на прохожих.
Текущий внешний вид памятника Владимиру Ленину на площади Константиновой в Липецке
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Текущий внешний вид памятника Владимиру Ленину на площади Константиновой в Липецке

липецкое реготделение ЛДПР

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липецкое реготделение ЛДПР

В реготделении ЛДПР уточнили, что памятник «после долгой реставрации» вернули на постамент 6 ноября, накануне празднования дня Октябрьской революции. Как сказано в сообщении партии, нынешний вариант монумента сильно отличается от первоначального: «Лицо вождя мирового пролетариата утратило усы и бородку. Теперь это лысый, с раздутой губой, перекошенным лицом и явной асимметрией лица гуманоид вдавленными косыми глазами пугает окрестных ворон своим устрашающим видом. Серьезную трансформацию претерпела и сама фигура. Дополняет картину яркий персиковый цвет».
Замкоординатора липецкого реготделения ЛДПР и депутат совета Чаплыгинского округа Николай Кургузов объяснил «Ъ-Черноземье», что памятник также «сильно наклонен на спину», из-за чего конструкция не может считаться безопасной. В обращении в прокуратуру представители партии попросили уточнить, кто принял работы по ремонту монумента и кто будет отвечать за их качество.
По словам господина Кургузова, памятники Владимиру Ленину важны как часть истории и исторического облика Липецкой области. Отношение к самому вождю в такой ситуации роли не играет.
Второй секретарь обкома КПРФ и глава фракции партии в липецком облсовете Сергей Токарев рассказал «Ъ-Черноземье», что ремонт памятника Владимиру Ленину еще не завершен — работы, в том числе над лицом вождя, продолжатся при благоприятной погоде. Их с августа ведет местный скульптор Македон Сариев. На обновление памятника уже направлено порядка 120 тыс. руб. средств обкома.

По данным Rusprofile, Македон Сариев был зарегистрирован в Липецке как индивидуальный предприниматель в 2016 году. Основной вид деятельности связан с инженерными изысканиями, инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора, а также консультациями в этих областях. Он занимался реконструкцией памятника Ленину в Добринском округе Липецкой области в 2025 году. Согласно порталу госзакупок, господин Сариев получил этот контракт по итогам аукциона по начальной цене 2,3 млн руб. Работы по нему полностью выполнены и оплачены, претензий со стороны заказчика в лице местной администрации не зафиксировано.

Господин Токарев добавил, что ремонт начался по жалобам местных жителей на состояние бетонного монумента. Вернули памятник на место также из-за беспокойства липчан, которые начали думать, что вождя демонтировали навсегда. В заключение второй секретарь обкома КПРФ заявил, что после завершения работ изменится не только лицо Владимира Ленина, но и, возможно, его цвет.
В прокуратуре региона «Ъ-Черноземье» не смогли оперативно предоставить комментарий по ситуации.
Прошлым летом в Центральном парке Белгорода открыли памятник Владимиру Ленину после капитального ремонта. Финансирование работ обеспечило региональное отделение КПРФ, однако решение о возвращении монумента приняли городские власти. Изначально планировалось, что скульптуру обновят в 2022 году, но дату завершения работ переносили из-за параллельного благоустройства парка.
Алина Морозова