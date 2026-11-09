Липецкое отделение ЛДПР пожаловалось в прокуратуру на неузнаваемый памятник Ленину

По данным Rusprofile, Македон Сариев был зарегистрирован в Липецке как индивидуальный предприниматель в 2016 году. Основной вид деятельности связан с инженерными изысканиями, инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора, а также консультациями в этих областях. Он занимался реконструкцией памятника Ленину в Добринском округе Липецкой области в 2025 году. Согласно порталу госзакупок, господин Сариев получил этот контракт по итогам аукциона по начальной цене 2,3 млн руб. Работы по нему полностью выполнены и оплачены, претензий со стороны заказчика в лице местной администрации не зафиксировано.