Отреставрированный памятник Ленину открыли в Белгороде

В Белгороде накануне состоялась церемония открытия памятника Владимиру Ленину после капитального ремонта. Скульптура вернулась в Центральный парк, названный в честь основателя СССР. Об этом сообщили в мэрии города.

Фото: из Telegram-канала Валентина Демидова Памятник Владимиру Ленину в Центральном парке Белгороде

Фото: из Telegram-канала Валентина Демидова

По словам главы Белгорода Валентина Демидова, в 2020 году монумент демонтировали из-за его плохого состояния. Ранее он был выполнен из архитектурного бетона, теперь — из бронзы. Памятник высотой 3,5 м и весом 1,43 т установили на железобетонный постамент, облицованный черным гранитом.

По данным «Ъ», финансирование реставрационных работ обеспечило региональное отделение КПРФ, однако решение о возвращении монумента приняли городские власти. Изначально планировалось, что скульптуру обновят в 2022 году, но дату завершения работ переносили из-за параллельного благоустройства парка.

Кабира Гасанова