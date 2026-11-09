Индийская делегация посетила буйволиную ферму на Ставрополье
Делегация Генерального консульства Индии в Казани приехала в Ставропольский край. Министр экономического развития региона Антон Доронин сообщил в своем Telegram-канале, что гости осмотрели достопримечательности Ставрополя, а затем посетили буйволиную ферму в Александровском округе.
По словам министра, программа продолжится встречами с краевой управленческой командой и обсуждением новых направлений деловых связей. Итоги переговоров и возможные проекты он пока не назвал.
На ферме, по данным господина Доронина, содержат 90 буйволиц, которые дают 600 л молока в сутки. Хозяйство принимает более 3 тыс. туристов в месяц. Животных отправляют на выставки и продают в странах СНГ, Евросоюза и Турции. Министр назвал предприятие примером агротуризма для края.
Хозяйство работает в Александровском округе с 2021 года. По данным сайта фермы «Лукман», проект ООО «Буйволиный молочный комплекс „Александровский“» рассчитан на 700 животных, включая 240 дойных буйволиц. Однако в публикациях о предприятии за 2025 год приводились другие данные: 284 животных, из них 67 дойных, при надое около 600 л в сутки. Публичные источники не поясняют, когда именно ферма перешла к показателю в 90 буйволиц.
Предприятие перерабатывает молоко и выпускает сыры, в том числе моцареллу, рикотту, страчателлу и буррату. В 2025 году региональные власти сообщали, что ферма принимает посетителей, проводит экскурсии и дегустации. По данным администрации Александровского округа, которые приводил «Коммерсантъ-Кавказ», вложения в создание фермы и перерабатывающего комплекса оценили примерно в 480 млн руб.
Визит проходит вскоре после начала работы Генерального консульства Индии в Казани. Первый генеральный консул приступил к обязанностям в январе 2026 года. Консульский округ включает Ставропольский край и еще 17 российских регионов. Правительство России утвердило открытие консульства в Казани в сентябре 2025 года.