Индийская делегация посетила буйволиную ферму на Ставрополье

Хозяйство работает в Александровском округе с 2021 года. По данным сайта фермы «Лукман», проект ООО «Буйволиный молочный комплекс „Александровский“» рассчитан на 700 животных, включая 240 дойных буйволиц. Однако в публикациях о предприятии за 2025 год приводились другие данные: 284 животных, из них 67 дойных, при надое около 600 л в сутки. Публичные источники не поясняют, когда именно ферма перешла к показателю в 90 буйволиц.