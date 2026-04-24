В Александровском округе Ставрополья построят дорогу к буйволиной ферме

В Александровском муниципальном округе Ставропольского края идет строительство подъездной автомобильной дороги к буйволиной молочной ферме ООО «Буйволиный молочный комплекс „Александровский“», сообщает администрация муниципалитета.

На строительство дороги, согласно госзакупкам и документам правительства Ставрополья, выделено более 40 млн руб.: официальный лот предусматривает выполнение работ по строительству дороги к буйволиной молочной ферме в Александровском округе за 44,15 млн руб.

Протяженность новой дороги по проекту составляет около 300 метров, что, однако, в ранних документах программы указывалось как 0,5 км, что говорит о возможной корректировке технического задания или уточнении границ участка. В настоящее время подрядная организация выполняет земляные работы и монтаж элементов водостока; по текущему графику окончание строительства планируют в октябре 2026 года. Работы согласуются с администрацией округа и контролируются со стороны регионального министерства сельского хозяйства и министерства транспорта края.

Буйволиная ферма в Александровском округе открыта в 2021 году и является одной из крупнейших в России по профилю водяного буйвола. Проект рассчитан на содержание порядка 700 голов, из них около 240 дойных буйволиц; к началу 2022х на ферме уже насчитывали 284 головы, включая 67 дойных животных, которые ежедневно дают около 600 литров молока. На площадке установлен полностью автоматизированный доильный зал, позволяющий в режиме онлайн контролировать качество сырья.

Завод по переработке молока фермы выпускает пастеризованное буйволиное молоко, сливочное масло, а также сыры итальянского типа — моцареллу, рикотту, страчателлу, буррату и другие продукты. Общий объем инвестиций в создание буйволиной фермы молочного направления и комплекса переработки оценивается в 480 млн руб., что подчеркивает значимость проекта для краевого животноводства.

Новая подъездная дорога позволит обеспечить стабильную и безопасную транспортировку молока, кормов и техники к ферме, а также упростит логистику для сотрудников предприятия, значительная часть которых проживает в Александровском округе. Рост транспортной доступности поддержит планы по расширению поголовья буйволов и увеличению объемов производства натуральной молочной продукции, а также развитию агротуризма вокруг хозяйства.

Станислав Маслаков