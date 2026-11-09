За неделю у жителей Оренбуржья мошенники похитили свыше 15,8 млн рублей
За прошедшую неделю в Оренбургской области жертвами телефонных мошенников стали 22 человека. Им причинен ущерб на общую сумму 15,858 млн руб. Об этом сообщает правительство региона.
Крупные суммы денег потеряли жители Оренбурга, Орска и Гая. Одна из жительниц Оренбурга перевела злоумышленникам почти 5 млн руб.
Наиболее популярными способами мошенничества являются: оформление микрозаймов, обман при покупке и продаже товаров на интернет-площадках, предложения дополнительного заработка и сообщения о родственниках, якобы попавших в ДТП.