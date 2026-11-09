Сбербанк банкротит «Ковернинский молочный завод» экс-депутата Игоря Гордеева
Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк России» подал иск о банкротстве ООО «Ковернинский молочный завод», принадлежащего бывшему депутату Заксобрания Нижегородской области Игорю Гордееву. Сумма долга составляет почти 2,55 млрд руб., следует из картотеки арбитражного суда региона.
Как писал «Ъ-Приволжье», Сбербанк подал иски о банкротстве и других предприятий депутата — ООО «Племзавод Семинский» и «Племзавод им. Ленина». Суммарные требования к ответчикам превышают 5 млрд руб.
Вместе с тем Россельхозбанк ранее добился запрета на сделки с долями Игоря Гордеева в трех указанных компаниях, а также в ООО «Племсовхоз Линдовский» и «Племзавод Пушкинское».