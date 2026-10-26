Сбербанк подал иски о банкротстве структур экс-депутата Игоря Гордеева

Ранее с иском о банкротстве депутата и ООО «Племзавод Пушкинское» в суд обратился Совкомбанк. В свою очередь, Россельхозбанк добился введения запрета на сделки с долями Игоря Гордеева в ООО «Племсовхоз Линдовский», «Племзавод Пушкинское», «Племзавод Семинский», а также в ООО «Ковернинский молочный завод» и «Племзавод им. Ленина».