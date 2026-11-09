В Новокольцовском открыли новый корпус СУНЦ УрФУ
В Екатеринбурге открыли новый корпус Специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ). Здание площадью 24 тыс. кв. м расположено в микрорайоне Новокольцовский. Лицеисты уже приступили к занятиям, сообщили в пресс-службе вуза.
В церемонии открытия приняли участие ректор УрФУ Илья Обабков, министр образования Свердловской области Светлана Тренихина, директор СУНЦ УрФУ Максим Рябцев, преподаватели и ученики лицея. Одним из центральных событий торжества стал первый звонок.
«Новое здание СУНЦа изначально проектировалось специально для обучения талантливых школьников. Здесь созданы не только современные лаборатории и учебные классы, но и пространства для постоянного общения ребят разных направлений. Важно, чтобы школьники как можно раньше получали доступ к лабораториям университета, знакомились с исследованиями и технологическими вызовами, которые стоят перед промышленностью Урала и всей страной», — подчеркнул Илья Обабков.
Новый корпус СУНЦ УрФУ — часть современного кампуса вуза — спроектирован в форме космического корабля. В нем оборудовали 64 учебные аудитории и 11 лабораторий, в том числе лаборатории оптики, химии и инновационных технологий. Здание рассчитано на 1 175 учеников.
Помимо учебных помещений, в корпусе разместили спортивные пространства с теннисным кортом, скалодромом и тренажерными залами. Для проведения лекций, конференций, концертов и других мероприятий оборудовали двухъярусный атриум на 675 мест с трансформируемой сценой.
Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) — структурное подразделение УрФУ, созданное в 1990 году. Центр осуществляет углубленное дифференцированное обучение по программам основного общего и среднего общего образования. Здесь обучаются школьники с 8-го по 11 класс, а образовательный процесс организован по восьми профильным направлениям.
Ранее сообщалось, что прежнее здание СУНЦа на улице Данилы Зверева, 30 планируют передать под общеобразовательную школу.