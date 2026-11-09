В Новокольцовском открыли новый корпус СУНЦ УрФУ

«Новое здание СУНЦа изначально проектировалось специально для обучения талантливых школьников. Здесь созданы не только современные лаборатории и учебные классы, но и пространства для постоянного общения ребят разных направлений. Важно, чтобы школьники как можно раньше получали доступ к лабораториям университета, знакомились с исследованиями и технологическими вызовами, которые стоят перед промышленностью Урала и всей страной», — подчеркнул Илья Обабков.