В здании СУНЦ УрФУ разместят общеобразовательную школу в 2026 году

В здании Специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) на ул. Данилы Зверева, 30 в Екатеринбурге разместят общеобразовательную школу после переезда организации в новые корпуса вуза в Новокольцовском, сообщил на пресс-конференции и.о. ректора Илья Обабков. «Прошлое здание СУНЦ находится в хорошем состоянии, у нас были гранты, и мы привели его в порядок, никаких сносов, он нужен городу и области как нормальная школа. Это здание должно быть передано на уровень субъекта, чтобы там шло развитие школьного образования»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт СУНЦ УрФУ Фото: Сайт СУНЦ УрФУ

Господин Обабков добавил, что решение о передачи здания будет принято не раньше 2026 года.

СУНЦ был образован в 1990 году при Уральском государственном университете (УрГУ), в мае 2011 года вошел в состав УрФУ. В основном корпусе лицея с общежитием на ул. Данилы Зверева, 30 обучаются около 700 школьники с 8 по 11 класс. Обучение предполагает разделение на восемь профильных классов.

Ранее, в апреле, департамент информационной политики Свердловской области сообщал, что компания «Синара-Девелопмент» завершит строительство трех учебных корпусов в кампусе УрФУ до конца 2025 года. В частности, будут возведены здания СУНЦ, Института радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РтФ) и Института экономики и управления (ИнЭУ). Общая площадь объектов второй очереди кампуса составит 100 тыс. кв. м. Там предусмотрены учебные аудитории и лаборатории, компьютерные классы, коворкинги, зоны для самостоятельной и проектной работы, столовые, библиотеки, административные помещения.

Первая очередь кампуса УрФУ площадью 250 тыс. кв. м. была введена в эксплуатацию в 2023 году. Она включает общежития на 8,5 тыс. мест, учебный корпус, медицинский центр, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками, спортивные площадки, зоны отдыха, улично-дорожную сеть, инженерные сооружения.

Василий Алексеев