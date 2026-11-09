ВС РФ одобрил возбуждение дела в отношении бывшего судьи Лазаревского суда Сочи

Стороны, как утверждает следствие, договорились разделить выплату на две части: половину суммы предприниматель должен был передать до рассмотрения дела по существу, оставшуюся часть — после вынесения приговора. Для сбора денег Богданович отложил очередное судебное заседание, говорится в материалах. Позднее средства были переданы через посредников в рамках оперативно-разыскных мероприятий.