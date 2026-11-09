ВС РФ одобрил возбуждение дела в отношении бывшего судьи Лазаревского суда Сочи
Высшая квалификационная коллегия судей России получила согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Лазаревского районного суда Сочи Сергея Богдановича. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере — 50 млн руб. Верховный суд РФ не нашел оснований для отмены решения ВККС, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Богданович оспаривал решение коллегии, однако Верховный суд пришел к выводу, что уголовное преследование не связано с осуществлением им профессиональной деятельности. Дело предполагается возбудить по ч. 6 ст. 290 УК РФ.
По данным процессуальной проверки, находясь в отставке, бывший судья через посредников предложил местному предпринимателю, проходившему обвиняемым по уголовному делу, рассмотреть его в особом порядке и назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Стоимость такого решения, считают правоохранители, Богданович оценил в 50 млн руб.
Стороны, как утверждает следствие, договорились разделить выплату на две части: половину суммы предприниматель должен был передать до рассмотрения дела по существу, оставшуюся часть — после вынесения приговора. Для сбора денег Богданович отложил очередное судебное заседание, говорится в материалах. Позднее средства были переданы через посредников в рамках оперативно-разыскных мероприятий.