В Ростовской области на развитие спорта направили 4,6 млрд рублей

В Ростовской области за девять месяцев 2026 года на реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» направили 4,6 млрд руб. Это 71,1% от объема средств, предусмотренного сводной бюджетной росписью на год. Всего на программу в 2026 году планировалось выделить 6,6 млрд руб. Такие данные содержатся в отчете регионального правительства, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».