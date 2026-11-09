В Ростовской области на развитие спорта направили 4,6 млрд рублей
В Ростовской области за девять месяцев 2026 года на реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» направили 4,6 млрд руб. Это 71,1% от объема средств, предусмотренного сводной бюджетной росписью на год. Всего на программу в 2026 году планировалось выделить 6,6 млрд руб. Такие данные содержатся в отчете регионального правительства, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
На развитие спортивной инфраструктуры предусмотрено 1,3 млрд руб., из которых к концу сентября освоено 787,9 млн руб., или 60,8%. В рамках проекта запланировано восемь мероприятий, в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных объектов.
В частности, продолжаются работы на физкультурно-оздоровительном комплексе Донского государственного технического университета, стадионе «Труд» в Ростове-на-Дону, спортивном комплексе с бассейном и игровым залом в Зверево. Капитальный ремонт гребной базы и Ростовского областного училища олимпийского резерва ведется по графику. Ремонт Ростовской школы-интерната спортивного профиля на улице Дачной завершили досрочно.
На развитие физической культуры и массового спорта израсходовано 33,7 млн руб. из предусмотренных 34,8 млн руб. (97%). На спорт высших достижений и подготовку спортивного резерва направили 3,7 млрд руб. из 4,9 млрд руб. (74,6%). Еще 77,9 млн руб. потратили на управление программой при годовом плане 123 млн руб.