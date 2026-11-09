В Волгограде стартовал финал всероссийского конкурса «Инженеры транспорта»

В финале соревнуются 20 команд технологического направления и 10 участников креативного трека — школьники и студенты колледжей в возрасте от 9 до 20 лет. В течение нескольких дней они дорабатывают проекты с экспертами, затем представят их жюри. Победителей определят в направлениях «Высокоскоростные железнодорожные магистрали» и «Автономные беспилотные технологии».