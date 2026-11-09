В Волгограде стартовал финал всероссийского конкурса «Инженеры транспорта»
В Волгограде на площадке Приволжской детской железной дороги открылся финал Всероссийского конкурса детских инженерных изобретений «Инженеры транспорта» в номинации «Железнодорожный транспорт». В церемонии приняли участие губернатор Андрей Бочаров и начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.
В финале соревнуются 20 команд технологического направления и 10 участников креативного трека — школьники и студенты колледжей в возрасте от 9 до 20 лет. В течение нескольких дней они дорабатывают проекты с экспертами, затем представят их жюри. Победителей определят в направлениях «Высокоскоростные железнодорожные магистрали» и «Автономные беспилотные технологии».
Конкурс организуют «Движение Первых», ОАО «РЖД» и Минпросвещения РФ. В 2026 году он объединил более 90 тыс. участников со всей страны. Призовой фонд включает до 1 млн руб. для команды-победителя, цифровую технику, а для креативного трека — путешествия от РЖД и сертификаты на обучение.
Программа финала включает защиту проектов, экскурсии на вокзал «Волгоград-1» и в локомотивное депо, мастер-классы. Мероприятия завершатся 11 ноября.
Площадка проведения — Приволжская детская железная дорога, открытая в 1948 году. Сегодня здесь обучаются 434 воспитанника, работает технопарк «Кванториум РЖД».