Волгоградским журналистам Кошелеву и Серовому продлили меру пресечения на 5 месяцев

По данным следствия, главврач одной из поликлиник обратилась в полицию и рассказала, что у нее требуют 15 тыс. единиц криптовалюты — около 1,3 млн руб. в пересчете на рубли. Обвиняемые, как рассказали в СК, действуя группой лиц по предварительному сговору, использовали собственный анонимный Telegram-канал «Волгоградские слухи» с более чем 4 тыс. подписчиков для размещения ложных сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию женщины и ее близких. Затем фигуранты вышли на потерпевшую и под угрозой новых публикаций потребовали деньги за прекращение распространения этих материалов, удалив одну из пяти публикаций в подтверждение своих возможностей.