Волгоградским журналистам Кошелеву и Серовому продлили меру пресечения на 5 месяцев
Один находится дома, второй - под запретом определенных действий
Центральный районный суд Волгограда продлил меру пресечения журналистам Виталию Кошелеву и Алексею Серовому. Мужчины до 30 апреля 2027 года будут находиться под домашним арестом и запретом определенных действий соответственно, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Уголовное дело в отношении журналистов было возбуждено весной этого года. Волгоградцев обвинили в вымогательстве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, а также в клевете, соединенной с обвинением в тяжком преступлении (п. «б» ч. 3 ст. 163, ч. 5 ст. 128.1 УК РФ).
По данным следствия, главврач одной из поликлиник обратилась в полицию и рассказала, что у нее требуют 15 тыс. единиц криптовалюты — около 1,3 млн руб. в пересчете на рубли. Обвиняемые, как рассказали в СК, действуя группой лиц по предварительному сговору, использовали собственный анонимный Telegram-канал «Волгоградские слухи» с более чем 4 тыс. подписчиков для размещения ложных сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию женщины и ее близких. Затем фигуранты вышли на потерпевшую и под угрозой новых публикаций потребовали деньги за прекращение распространения этих материалов, удалив одну из пяти публикаций в подтверждение своих возможностей.
Ранее сообщалось, что журналисты распространяли информацию о якобы имеющейся у главврача поликлиники № 28 Елены Титовой частной клинике в Грузии, где она принимает пациентов, и требовали 1,26 млн руб. за удаление этих сведений. Виталия Кошелева задержали 26 марта, 27 марта Центральный райсуд отправил его в СИЗО до 23 мая, позже меру пресечения изменили на домашний арест. Господин Серовой после задержания вину признал и с учетом наличия хронических болезней был отпущен под домашний арест, который затем сменился запретом определенных действий. На имущество журналистов стоимостью 6 млн руб. наложен арест.
Дата следующего заседания по уголовному делу еще не назначена.