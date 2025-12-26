Несчастливое число приговора

К 13 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорил в пятницу липецкий суд бывшего главу департамента Минсельхоза и одного из руководителей «Росагролизинга» Олега Донских. Суд признал его виновным в девяти эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму 2,5 млрд руб. и незаконном хранении раритетного нагана. Иск потерпевших о возмещении ущерба удовлетворен частично на 760 млн руб., а остальные требования предложено предъявить гражданскому суду. Сам господин Донских, который 12 лет провел в бегах, явно ожидал подобного решения, хотя вину категорически отрицал и просил отправить его на СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Донских после задержания (июнь 2024 года)

Фото: ФСБ Олег Донских после задержания (июнь 2024 года)

Фото: ФСБ

Оглашенный 26 декабря приговор судьи Правобережного райсуда Липецка Натальи Русиновой бывший чиновник Минсельхоза принял с видимым спокойствием. Как пояснили “Ъ” в окружении господина Донских, он с самого момента задержания сотрудниками ФСБ в 2024 году после 12 лет нахождения в международном розыске заявлял, что не питает иллюзий и не ожидает ничего кроме посадки.

Между тем, как рассказывал “Ъ”, в прениях сторон представители прокуратуры просили для него 14 с половиной лет колонии общего режима, посчитав доказанной вину фигуранта в девяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и хранении найденного у него при обыске револьвера (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

В итоге суд согласился со всеми доводами обвинения и лишь на полтора года снизил запрошенное наказание, приняв во внимание все смягчающие обстоятельства в виде отсутствия судимостей, заслуг, семейного положения и т. д.

При этом иск потерпевших, которыми были признаны сам «Росагролизинг» и Россельхозбанк, на 2,5 млрд руб. был удовлетворен частично. Первому предложено обратиться самостоятельно с исковыми требованиями в гражданское судопроизводство, а по иску кредитной организации на 760 млн 289 тыс. руб. Олег Донских должен выплатить солидарно вместе с предпринимателями Сергеем Бурдовским и Игорем Коняхиным, которые были осуждены тем же Правобережным судом за ряд мошенничеств, совершенных вместе с господином Донских, еще в июле 2017 года. Они получили 9 лет и 11 лет 6 месяцев лишения свободы соответственно, но уже давно освободились из мест лишения свободы.

Между тем, по некоторым данным, сделанные ими в свое время признания были одними из главных доводов обвинения в ходе процесса над экс-главой липецкого филиала «Росагролизинга».

Суд своим решением сохранил арест на имущество Олега Донских и структур, упоминавшихся в деле. Правда, по некоторым данным за долгие годы пребывания в розыске фактически никакой недвижимости у него не осталось, и его даже выписали с места регистрации. Кроме того, фигурировавшее в деле имущество с тех пор уже много раз меняло собственников.

Защита Олега Донских пояснила, что ожидает получения на руки мотивировочной части приговора, чтобы узнать, на чем именно базируется решение суда. «Думаем, что его мы с коллегами получим уже после новогодних каникул, тогда после консультаций с подзащитным и будет принято решение о возможности обжаловать приговор»,— заявил “Ъ” один из адвокатов осужденного Дим Юнусов. При этом нельзя исключать, что осужденный снова попытается обратиться в Минобороны с просьбой отправить его на СВО. Ранее в этом ему было отказано.

Напомним, что, как рассказывал “Ъ”, громкое расследование, главным фигурантом которого стал господин Донских, было начато МВД в Москве еще в 2011 году «по фактам хищения средств и сельхозоборудования "Росагролизинга" в основном путем выделения субсидий».

В то время Олег Донских являлся руководителем филиала компании в Центральном федеральном округе. Позже он вслед за главой «Росагролизинга» Еленой Скрынник перешел в Минсельхоз РФ: она стала министром, а он возглавил департамент административной работы и внешних связей. В 2012 году Олегу Донских, поскольку он скрылся, направив в Минсельхоз заявление об увольнении по собственному желанию, заочно предъявили обвинение. Его объявили в розыск и с санкции Останкинского суда Москвы заочно арестовали. Предполагалось, что он скрылся за границей, возможно, в Турции.

Впоследствии четыре уголовных дела, в которых фигурировал Олег Донских, передали в следственный отдел УФСБ по Липецкой области, а потом они оказались в УМВД того же региона. В полиции также возбудили несколько уголовных дел, которые касались неисполнения договоров между коммерческими структурами и «Росагролизингом». Олега Донских и его «не установленных следствием» соучастников обвинили в пяти эпизодах мошенничества в сфере предпринимательства (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ).

По первым четырем эпизодам за хищение у «Росагролизинга» и Россельхозбанка около 2 млрд руб., выделенных на строительство спиртзавода, элеватора и молочной фермы восемь лет назад, и были осуждены господа Бурдовский и Коняхин. Между тем проходивший вместе с ними по делу Олег Донских был задержан после 12 лет розыска только в мае прошлого года в подмосковной Истре.

По версии окружения экс-чиновника, все это время он спокойно жил в Липецкой и Московской областях, а о розыске узнал, когда решил отправиться на СВО, но вместо этого угодил в СИЗО. На допросах экс-чиновник Минсельхоза свою вину категорически отрицал. По его словам, он руководил обособленным филиалом «Росагролизинга» в Липецке, но при этом не был связан с организациями, с которыми заключались упоминаемые в уголовном деле договоры, ставшие эпизодами хищения денег. Подписи же на документах, согласно оглашенной во время следствия версии Олега Донских, якобы ставили другие бывшие руководители «Росагролизинга», включая скоропостижно скончавшегося в 2009 году Леонида Орсика и Елену Скрынник.

Последняя фигурировала в материалах дела как свидетель, но в суд ее вызывать не стали. Защита также отмечала неверную, по ее версии, квалификацию деяний господина Донских, истечение сроков давности по ряду эпизодов из-за изменений в УК РФ и неопределенность сумм гражданских исков, составленных якобы «на глазок» еще более 20 лет назад.

Сергей Сергеев