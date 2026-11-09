Обслуживание транспортных карт «Волна» в Волгограде оценили в 19 млн рублей

Победитель конкурса должен отвечать за работу официального портала транспортной карты, включая ее функционирование и блокировку. Ему предстоит взаимодействовать с банком-эквайером для обеспечения бесперебойной оплаты проезда и пополнения карт. Также оператору потребуется проводить онлайн-мониторинг всех транспортных средств перевозчика, фиксируя отклонения от графика.