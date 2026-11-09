Обслуживание транспортных карт «Волна» в Волгограде оценили в 19 млн рублей
Такую сумму оператор получит за три месяца
Городской центр управления пассажирскими перевозками в Волгограде объявил аукцион на обслуживание транспортных карт «Волна» с начальной ценой 19,07 млн руб. Заявки принимаются до 11 ноября.
Подрядчик будет заниматься техническим, организационным и информационным обеспечением автоматизированной системы учета оплаты проезда и диспетчерского управления в Волгограде. Контракт начнет действовать с 1 декабря 2026 года. Все работы необходимо завершить до 28 февраля 2027 года.
Победитель конкурса должен отвечать за работу официального портала транспортной карты, включая ее функционирование и блокировку. Ему предстоит взаимодействовать с банком-эквайером для обеспечения бесперебойной оплаты проезда и пополнения карт. Также оператору потребуется проводить онлайн-мониторинг всех транспортных средств перевозчика, фиксируя отклонения от графика.