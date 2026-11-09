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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Рельсы разошлись с проектом

«Синара» отсудила 29,5 млн руб. у проектировщика трамвайной концессии Ростова
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Синара-городские транспортные решения Ростов-на-Дону» к ООО «Ростовгражданпроект» о взыскании 29,49 млн руб. неосновательного обогащения. Деньги были перечислены проектировщику в качестве аванса за корректировку документации для модернизации трамвайной инфраструктуры Ростова-на-Дону, однако предусмотренные договором работы не завершили. Параллельно «Синара» оспаривает в арбитраже Ростовской области претензии городского департамента дорог из-за незавершенных работ на пяти улицах.

«Новый трамвай Краснодара»

Суд взыскал с «Ростовгражданпроекта» всю сумму аванса и 519,9 тыс. руб. госпошлины. Ответчик в суд не явился и возражений на иск не представил, соответствующая информация содержится в картотеке суда.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Синара-городские транспортные решения Ростов-на-Дону» зарегистрировано 16 декабря 2021 года в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — перевозки пассажиров городским и пригородным наземным транспортом. Генеральный директор — Тимур Мамишев. Уставный капитал — 100 тыс. руб. По итогам 2025 года сведения о выручке компании в открытых источниках не опубликованы, чистый убыток составил 105,5 млн руб.

ООО «Ростовгражданпроект» (ООО «РГП») зарегистрировано 8 августа 2013 года в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — архитектурное проектирование. Учредители — ООО «Омега» и АО «Электротранспроект». Директор — Михаил Липяцкий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2025 года выручка компании составила 219,7 млн руб., чистый убыток — 6,6 млн руб.

Договор на корректировку проектной и изыскательской документации заключили 4 декабря 2023 года. Заказчиком выступило ООО «Синара-городские транспортные решения Ростов-на-Дону», техническим заказчиком — ООО «Синара-городские транспортные решения», проектировщиком — «Ростовгражданпроект». Соглашение было необходимо для исполнения концессионного договора от 30 марта 2023 года между концессионером, администрацией Ростова и правительством Ростовской области.
В марте 2025 года стороны пересмотрели условия договора: его предельная стоимость составила 42,1 млн руб., включая 7 млн руб. НДС, максимальный аванс — 29,5 млн руб. Заказчик перечислил эту сумму проектировщику. Срок выполнения работ установили до 29 августа 2025 года.
«Ростовгражданпроект» должен был скорректировать документацию по планировке территории, результаты инженерных изысканий, проектную и рабочую документацию, получить необходимые согласования и положительные заключения экспертиз. Однако эта работа не была выполнена.
5 марта 2026 года «Синара» уведомила проектировщика об одностороннем расторжении договора и потребовала вернуть аванс. Деньги не поступили, после чего компания обратилась в суд. «Ростовгражданпроект» не представил доказательств исполнения обязательств, и суд удовлетворил иск.
Спор возник на фоне приостановки трамвайной концессии. Как сообщал «Ъ-Ростов», соглашение стоимостью около 61 млрд руб. заключили в марте 2023 года на пять лет. Оно предусматривало строительство и модернизацию 119 км путей, возведение двух депо и обновление подвижного состава. Работы начались в Левенцовском микрорайоне: из запланированных 6,35 км путей там проложили около 5 км.
В феврале 2025 года строительство приостановили для корректировки документации, в том числе из-за изменения расположения подземных коммуникаций. Позднее к этому добавилось удорожание работ и материалов. В феврале 2026 года власти Ростова подтвердили приостановку проекта, но опровергли расторжение концессионного соглашения. Город также обсуждал новую концепцию развития электротранспорта.
Другой судебный спор «Синары» связан с работами на городских улицах. Как писал «Ъ-Ростов» , департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова требует обязать компанию завершить работы на улицах Жданова, Еременко, Солженицына, Ткачева и Малиновского.
Претензии касаются договора от 18 июля 2023 года на прокладку, перенос и переустройство инженерных коммуникаций в границах городских дорог. Департамент также требует взыскать с компании штраф в размере 2,6 млн руб.
29 октября 2026 года Арбитражный суд Ростовской области принял к совместному рассмотрению встречный иск «Синары» с требованием обязать департамент заключить дополнительное соглашение в редакции компании. Заседание назначено на 17 ноября 2026 года.
Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш отмечает, что заказчик вправе требовать возврата аванса, если предусмотренный договором результат не передан.
«В данном случае суд установил, что документация не прошла необходимые экспертизы и не была передана техническому заказчику. Выполнение отдельных этапов работ не исключает возврата аванса, если конечный результат отсутствует. В других обстоятельствах подрядчик может претендовать на оплату фактически выполненной и принятой заказчиком части работ»,— поясняет юрист.
Ответственность за незавершенные работы на городских улицах, по словам судебного эксперта Экспертной группы Veta Александра Терентьева, зависит от условий договора и фактического состояния объектов. Приостановка концессии сама по себе не прекращает обязательства по отдельным контрактам. Если «Синара» не выполнила предусмотренные работы или не восстановила дорожное покрытие, департамент вправе требовать исполнения обязательств и взыскания неустойки.
Встречный иск компании о подписании дополнительного соглашения может повлиять на сроки и объем ее обязанностей. Окончательную оценку даст суд после изучения договора и доказательств сторон, резюмирует эксперт.
Наталья Белоштейн
«Ъ-Ростов». Главное