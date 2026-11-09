Рельсы разошлись с проектом

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Синара-городские транспортные решения Ростов-на-Дону» зарегистрировано 16 декабря 2021 года в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — перевозки пассажиров городским и пригородным наземным транспортом. Генеральный директор — Тимур Мамишев. Уставный капитал — 100 тыс. руб. По итогам 2025 года сведения о выручке компании в открытых источниках не опубликованы, чистый убыток составил 105,5 млн руб.

ООО «Ростовгражданпроект» (ООО «РГП») зарегистрировано 8 августа 2013 года в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — архитектурное проектирование. Учредители — ООО «Омега» и АО «Электротранспроект». Директор — Михаил Липяцкий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2025 года выручка компании составила 219,7 млн руб., чистый убыток — 6,6 млн руб.