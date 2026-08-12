Администрация Ростова через суд потребовала от «Синары» завершения работ

Арбитражный суд Ростовской области принял к производству иск департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону к ООО «Синара городские транспортные решения Ростов-на-Дону». Как следует из определения суда, истец требует обязать подрядчика завершить работы на ряде улиц города, а также взыскать с него штраф в размере 2,5 млн рублей. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Суть претензий связана с неисполнением обязательств по договору от 18 июля 2023 года на прокладку инженерных коммуникаций при строительстве трамвайной линии. Департамент настаивает, что компания должна завершить работы на ул. Жданова, Еременко, Солженицына, Ткачева и Малиновского в соответствии с контрактом.

Предварительное судебное заседание назначено на 29 сентября 2026 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», трамвайный проект из муниципальной программы развития транспортной инфраструктуры власти Ростова-на-Дону исключили в конце июня 2026 года. Его стоимость за время реализации выросла вдвое — с 40,9 до 80 млрд руб.

Проект «Ростовский трамвай» предполагал комплексное обновление всей рельсовой инфраструктуры города. На условиях концессии екатеринбургская группа «Синара» намеревалась соединить трамвайным сообщением район Суворовский с историческим центром, а также связать Левенцовку с территорией бывшего аэропорта, активно застраиваемой жилыми кварталами. Помимо прокладки путей, соглашение охватывало модернизацию действующего подвижного состава и приобретение порядка 80 новых вагонов.

Наталья Белоштейн