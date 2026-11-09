Пензенская область осталась в аутсайдерах зарплатного рейтинга в 2026 году

По данным аналитиков, доход выше 200 тыс. руб. в области имеет 1,4% работников — столько же было и в 2025 году. Ниже 45 тыс. руб. зарабатывают 37,2% сотрудников, годом ранее таких было 41,5%. Диапазон типовых зарплат в 2026 году составляет 38–77 тыс. руб., в 2025-м он был 36–73 тыс. руб.