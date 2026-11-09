Пензенская область осталась в аутсайдерах зарплатного рейтинга в 2026 году
При этом доля зарабатывающих менее 45 тыс. рублей уменьшилась
Пензенская область расположилась на 71-м месте в рейтинге регионов России по уровню и распределению зарплат, сообщает РИА Новости. Годом ранее регион занимал ту же позицию.
По данным аналитиков, доход выше 200 тыс. руб. в области имеет 1,4% работников — столько же было и в 2025 году. Ниже 45 тыс. руб. зарабатывают 37,2% сотрудников, годом ранее таких было 41,5%. Диапазон типовых зарплат в 2026 году составляет 38–77 тыс. руб., в 2025-м он был 36–73 тыс. руб.
Первые места рейтинга заняли Чукотка и Магаданская область, третье место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где более 200 тыс. руб. зарабатывают 25,2% работников. Четвертое место у Москвы (24,4%), пятое — у Ненецкого автономного округа (17,6%). В десятку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (12,1%) и Мурманская область (11,3%). Санкт-Петербург занял 11-е место с показателем 10,8%.