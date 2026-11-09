В Богучарском районе Воронежской области в три проекта инвестируют 1,7 млрд

По данным Rusprofile, ООО «Агро-спутник» зарегистрировано в Богучарском районе Воронежской области в ноябре 2002 года. Основной вид деятельности — производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки. Уставный капитал составляет 120 тыс. руб. Единственный учредитель — депутат Воронежской областной думы Александр Пешиков, генеральным директором выступает Сергей Гончаров. Выручка компании в 2025 году составила 2,3 млрд, чистая прибыль — 185 млн руб.

ООО «Тихий Дон» зарегистрировано в Богучарском районе Воронежской области в феврале 2015 года для разработки гравийных и песчаных карьеров. Уставный капитал составляет 7,6 млн руб. Генеральный директор — Петр Козяков. Владельцем компании является московское АО «Анрусстранс» (основной вид деятельности — аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования), учредители которого скрыты. В 2025 году «Тихий Дон» выручил 676 млн, убыток составил 37 млн руб.