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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Черноземье

В Богучарском районе Воронежской области в три проекта инвестируют 1,7 млрд

В Богучарском районе Воронежской области заявлены к реализации три инвестиционных проекта с совокупным объемом вложений около 1,7 млрд руб. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Крупнейшим объектом станет логистический комплекс площадью 10 тыс. кв. м за 1,3 млрд руб., возведение которого запланировано на 2027 год. На этой площадке рассчитывают трудоустроить 350 человек. Кроме того, ООО «Агро-спутник» направит 150 млн руб. на расширение действующего производства, а ООО «Тихий Дон» готовит к вводу завод строительных материалов стоимостью 245 млн руб. Каждое из этих предприятий обеспечит работой еще по 25 специалистов.

По данным Rusprofile, ООО «Агро-спутник» зарегистрировано в Богучарском районе Воронежской области в ноябре 2002 года. Основной вид деятельности — производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки. Уставный капитал составляет 120 тыс. руб. Единственный учредитель — депутат Воронежской областной думы Александр Пешиков, генеральным директором выступает Сергей Гончаров. Выручка компании в 2025 году составила 2,3 млрд, чистая прибыль — 185 млн руб.

ООО «Тихий Дон» зарегистрировано в Богучарском районе Воронежской области в феврале 2015 года для разработки гравийных и песчаных карьеров. Уставный капитал составляет 7,6 млн руб. Генеральный директор — Петр Козяков. Владельцем компании является московское АО «Анрусстранс» (основной вид деятельности — аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования), учредители которого скрыты. В 2025 году «Тихий Дон» выручил 676 млн, убыток составил 37 млн руб.

В октябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что итоговая проверка нового комбикормового завода №4 ГК «Агроэко» в воронежском Новохоперске намечена на начало 2027 года. В пресс-службе холдинга уточняли, что на объекте ведутся пусконаладочные работы, а объем вложений в проект превысил 7,5 млрд руб. Прежде региональные власти рассчитывали запустить предприятие в эксплуатацию до конца 2026 года.
Кабира Гасанова