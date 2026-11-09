В Саратовской области сократились работники с зарплатой меньше 45 тысяч рублей
За год показатель снизился с 44,4% до 39%
Саратовская область заняла 66-е место в рейтинге регионов России по уровню и распределению зарплат. Список представило РИА Новости.
Исследование показало, что в регионе зарплату выше 200 тыс. руб. получают всего 1,7% сотрудников. Напротив, 39% работников зарабатывают меньше 45 тыс. руб. Средний уровень зарплат варьируется от 36 до 76 тыс. руб.
В прошлом году Саратовская область также располагалась на 66 месте рейтинга. Доля работающих с зарплатой более 200 тыс. руб. была всего на 0,2% ниже текущего показателя, а имеющих доход ниже 45 тыс. руб. — больше на 5,4%. Диапазон типовых зарплат в регионе в 2025 году варьировался от 34 тыс. до 70 тыс. руб.
Лидерами рейтинга стали Чукотка и Магаданская область. Третье место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где 25,2% работников получают более 200 тыс. руб. Четвертое место досталось Москве (24,4%), пятое — Ненецкому автономному округу (17,6%). В первую десятку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (12,1%) и Мурманская область (11,3%). Санкт-Петербург расположился на 11-м месте с показателем 10,8%.