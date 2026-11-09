В Саратовской области сократились работники с зарплатой меньше 45 тысяч рублей

В прошлом году Саратовская область также располагалась на 66 месте рейтинга. Доля работающих с зарплатой более 200 тыс. руб. была всего на 0,2% ниже текущего показателя, а имеющих доход ниже 45 тыс. руб. — больше на 5,4%. Диапазон типовых зарплат в регионе в 2025 году варьировался от 34 тыс. до 70 тыс. руб.