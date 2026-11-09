Молодым у нас везде заводы

«Практическая ценность такого агротехкласса для дивизиона — трехслойная. Первый слой — мы получаем поток абитуриентов, которые уже понимают, что такое современный агрокомплекс. Второй — эти ребята приходят к нам на практику и целевое обучение уже мотивированными, а не случайными людьми. Третий и самый важный — мы формируем кадровый резерв на пять-семь лет вперед в регионе, где расположены наши ключевые производственные площадки», — объяснила Ляля Давлетбаева, добавив, что ранняя профориентация позволяет сломить практику, когда предприятия перекупают друг у друга одних и тех же слесарей и ветеринаров, тогда как платформенная экономика забирает молодежь на склады маркетплейсов.