Молодым у нас везде заводы
Как предприятия готовят начинающих специалистов
В бюджете Башкирии заложено более 23 млн руб. на программу стажировки выпускников на трехлетний период с 2025 по 2027 годы. В этом году субсидия должна помочь трудоустройству 134 молодых работников. Для адаптации молодежи предприятия республики прибегают к наставничеству, профориентации школьников и студентов, а также созданию площадок для совмещения учебы с производством и к разработке современных платформ. Review узнал, какие программы содействия занятости молодежи использует промышленность Башкирии.
В 2025 году бюджет Башкирии потратил около 7,4 млн руб. на программу стажировки выпускников вузов, говорится в отчете об исполнении бюджета. Субсидии на возмещение части затрат в связи со стажировкой выпускников профессиональных организаций и организаций высшего образования заложены в процессные мероприятия «Реализация комплекса мер по развитию видов трудовой занятости молодежи». Комплекс, в свою очередь, входит в региональную государственную программу «Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан», которую курирует вице-премьер — министр спорта региона Руслан Хабибов, а за реализацию отвечает министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ольга Кабанова.
Как объяснили в пресс-службе минтруда, субсидируемая стажировка в Башкирии действует с 2009 года. С тех пор она охватила более 16,8 тыс. человек. Участниками программы могут стать бывшие студенты, которые не нашли работу или доходное занятие по имеющейся или родственной специальности по окончании вуза. Субсидия работодателям должна покрывать размер МРОТ и сумму страховых взносов в государственные фонды: в этом году она составляет 40,6 тыс. руб. за одного работника.
«Существенными преимуществами для молодежи от реализации данного мероприятия является то, что выпускник получает практический опыт, а также может зарекомендовать себя как квалифицированный специалист по полученной профессии, что в дальнейшем облегчает его трудоустройство», — поясняет минтруд.
В этом году поддержка из бюджета должна помочь организовать стажировку для 134 выпускников. К началу осени минтруд заключил договоры о субсидируемой стажировке с 65 работодателями на общую сумму 9,2 млн руб., трудовой путь по программе начали 85 молодых кадров. Всего в бюджете республики на 2026 год на субсидии заложено 10,9 млн руб.
Первый шаг в большую химию
Молодой человек, трудоустроившись, должен вникнуть в сложные рабочие процессы. Речь не только о понимании должностных обязанностей и соблюдении требований безопасности на рабочем месте. Работнику необходимо привыкать к ритму производства, общему алгоритму выпуска продукции (если речь идет о промышленности), особенностям контроля качества, корпоративной культуре и системам бережливого производства.
Для этого крупные предприятия развивают институт наставничества, который позволяет молодежи адаптироваться к реальному производству и освоить выполнение реальных производственных функций. На производственной практике зачастую роль практиканта заключается в наблюдении за процессами или дублировании обязанностей действующих работников, тогда как стажировки под кураторством наставников подразумевают участие в создании стоимости и выпуске итоговой продукции.
В АО «Башкирская содовая компания» и АО «Стерлитамакский нефтехимический завод» (БСК и СНХЗ, входят в Росхим) знакомство потенциальных кадров с производством начинается задолго до трудоустройства. Например, стерлитамакские предприятия совместно с другими компаниями, входящими в холдинг Росхим, проводят «Большую олимпиаду Росхим» по химии и химической технологии. В прошедшем учебном году соревнования прошли на 17 площадках в 7 регионах страны. Участниками олимпиады стали 8,5 тыс. человек, в том числе 250 школьников из Башкирии.
Победители олимпиады из Башкирии получают бонусы при поступлении в Уфимский государственный нефтяной технический университет: Институт химической технологий и инжиниринга вуза гарантирует им от 7 до 10 дополнительных баллов. Минпросвещения России включило «Большую олимпиаду Росхим» в Перечень олимпиад школьников на 2026/2027 учебный год.
Еще одно направление БСК в сфере молодежной занятости — сотрудничество со Стерлитамакским химико-технологическим колледжем (СХТК) в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Каждый год десятки выпускников колледжа выходят на работу на химическое производство. БСК отвечает поставщику кадров инвестициями: компания направила около 110 млн руб. на модернизацию материально-технической базы учреждения.
В общей сложности БСК ежегодно заключает около 200 целевых договоров со студентами СХТК, СПК, а также профильных вузов — Уфимского государственного нефтяного технического университета и Уфимского университета науки и технологий.
Наконец, завод реализует институт наставничества. В этом году на стерлитамакском предприятии трудятся более 700 наставников. Такой статус могут получить самые опытные, высококвалифицированные рабочие.
Наставников мотивируют разными способами, в том числе единовременной материальной выплатой. Труд наставников освещается в корпоративных СМИ и соцсетях и отмечается знаками отличия. Кроме того, рабочие БСК участвуют в республиканском конкурсе «Лучший наставник».
Сети тянут молодые
Программу наставничества реализует и АО «Уфанет» — одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Башкирии. Предприятие закрепляет за молодыми специалистами опытных сотрудников, в чьи обязанности входит помощь в освоении профессиональных обязанностей, а также передача практических знаний и сопровождение новичков.
Практическое обучение и подготовка новичков также проводится в собственном лицензированном тренинговом центре «Уфанета». Там начинающие сотрудники отрабатывают профессиональные навыки. Происходит это либо в условиях, которые максимально приближены к реальным рабочим процессам, либо непосредственно «в поле», но в сопровождении опытных напарников.
«Программы адаптации, обучения и наставничества распространяются на различные категории сотрудников, включая рабочие специальности, инженерно-технический и IT-персонал. Содержание обучения и формат сопровождения адаптируются с учетом специфики каждой профессии и необходимых компетенций», — рассказала руководитель службы персонала АО «Уфанет» Юлия Письменная.
Также в «Уфанете» действует программа стажировки. Во время стажировки молодые сотрудники, готовясь к переводу в штат, выполняют какие-то обязанности за зарплату. За год программу проходят от 70 до 80 человек.
С детства машиностроитель
Еще одна крупнейшая отрасль башкирской экономики — машиностроительная — тоже регулярно заявляет о потребности в кадрах. По данным пресс-службы мэрии Уфы, к середине октября АО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОДК-УМПО, входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха») искало 648 работников.
Перед тем как попасть в какой-либо из цехов, новый сотрудник ОДК-УМПО проходит курс подготовки в специальном Производственном-учебном центре «Ростеха» (ПУЦ), который был открыт на первой площадке завода в 2021 году. Комплекс стал первым центром в России, специализирующимся на подготовке высококвалифицированных специалистов рабочих профессий.
Одна из особенностей ПУЦ — подготовка мультиквалицифированных специалистов. То есть на выходе это должны быть работники, которые владеют несколькими профессиями: операторы станков с числовым программным управлением (ЧПУ), токари, фрезеровщики, шлифовщики. Другая важная особенность касается подхода к обучению: начинающие многостаночники учатся обрабатывать детали на реальных станках. Теории ПУЦ отводит 30%, а работе за станками — 70% учебного времени. Сосредоточить подготовку на практике позволяет материально-техническая база: ПУЦ оснащен более чем 220 единицами современного оборудования, которые распределены между 10 производственными участками и 12 лабораториями.
На сегодня ПУЦ включает в себя 14 программ обучения, хотя начинал лишь с трех курсов. На базе комплекса проходят переподготовка специалистов, повышение квалификации (например, из операторов станков с ЧПУ в наладчики), изучение инструментов бережливого производства, инклюзивное обучение для слабослышащих. С 2021 года обучение в ПУЦ охватило более 7,5 тыс. человек.
Как и БСК, ОДК-УМПО привлекает молодые кадры с ранних этапов профессиональной ориентации. Так, в ПУЦ организована целевая подготовка более 3 тыс. студентов — будущих станочников широкого профиля, операторов станков с ЧПУ, слесарей механосборочных работ, контролеров станочных и слесарных работ, слесарей-сборщиков, мехатроников и металлургов из 11 колледжей Башкирии.
Проблему дефицита работников инженерно-технического профиля ОДК-УМПО решает сотрудничеством с вузами. Например, программа «Крылья Ростеха» предоставляет бесплатное обучение на инженерные специальности в Уфимском университете науки и технологий.
В компании действуют специальные программы адаптации молодых специалистов. Они предусматривают знакомство с корпоративной культурой, внутренними стандартами, обучение и практическое освоение профессиональных навыков.
Аграрии берут цифровизацией
В «гонке» за молодыми кадрами участвует и агропромышленный комплекс Башкирии. Как рассказала директор по персоналу дивизиона «Мяса» группы компаний «Таврос» Ляля Давлетбаева, предприятия структуры выстроили систему подготовки от школьной скамьи. Например, в сентябре в школе села Шингак-Куль Чишминского района в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» открылся агротехнологический класс. Местные школьники изучают биотехнологии и современное пищевое производство — с автоматизацией, цифровизацией, искусственным интеллектом.
«Практическая ценность такого агротехкласса для дивизиона — трехслойная. Первый слой — мы получаем поток абитуриентов, которые уже понимают, что такое современный агрокомплекс. Второй — эти ребята приходят к нам на практику и целевое обучение уже мотивированными, а не случайными людьми. Третий и самый важный — мы формируем кадровый резерв на пять-семь лет вперед в регионе, где расположены наши ключевые производственные площадки», — объяснила Ляля Давлетбаева, добавив, что ранняя профориентация позволяет сломить практику, когда предприятия перекупают друг у друга одних и тех же слесарей и ветеринаров, тогда как платформенная экономика забирает молодежь на склады маркетплейсов.
Также «Таврос» привлекает сотрудников с помощью целевых договоров со студентами. Сейчас в ссузах и вузах по целевым договорам с агрохолдингом учатся более 80 студентов, а 38 «целевиков» уже трудоустроены. Наставники сопровождают студентов на производстве, чтобы те могли погрузиться в реальные проекты, цифровизацию процессов.
Инфраструктура для обучения непосредственно в самих структурах группы компаний включает в себя электронный банк учебных материалов. В будущем «Таврос» планирует перейти к собственной цифровой платформе, которая будет включать в себя курсы по искусственному интеллекту для ветеринаров, инженерно-технических специалистов и других категорий работников.
Зумеры на установке
В благовещенском АО «Полиэф» (входит в группу компаний СИБУР) за каждым новым сотрудником закрепляют опытного наставника и buddy. Их задача — не только освоить профессиональные навыки, но и интегрироваться в коллектив. Практика наставничества, поясняют в компании, позволяет в безопасном режиме передать практический опыт непосредственно на рабочем месте и заметно сократить время выхода сотрудника на самостоятельную работу.
Как и во всей экосистеме СИБУРа, в «Полиэфе» действует многоуровневая программа адаптации молодежи, которая включает в себя onboarding, знакомство с корпоративной культурой, правилами промышленной безопасности и комплаенс. Также возможны индивидуальные планы развития на испытательный период.
Программы адаптации, наставничества и развития распространяются как на рабочих специалистов (операторов технологических установок, слесарей, электромонтеров), так и на инженерно-технические кадры (технологов, инженеров по техническому обслуживанию и ремонту и других специалистов).
Обучающая инфраструктура опирается на экосистему Корпоративного университета СИБУРа и собственные решения АО «Полиэф». Главный элемент экосистемы — центр развития инженерно-технический экспертизы «СИБУРИНТЕХ». Это пространство оснащено тренажерами и реальными узлами оборудования для «обкатки» теоретических знаний на практике. Например, с помощью стендов отрабатываются пусконаладочные работы, действия в нештатных ситуациях, управление технологическими процессами. Кроме того, «Полиэф» располагает собственным учебным полигоном.
Республика надеется на «Профессионалитет»
На государственном уровне содействия занятости молодежи должно продолжиться и в 2027 году. Из проекта годового бюджета Башкирии следует, что правительство готово направить до 4,9 млн руб. на программу стажировки выпускников вузов.
Еще около 540,7 млн руб. бюджет должен потратить на региональный проект «Профессионалитет»: эти деньги планируется использовать для модернизации учебных корпусов и общежитий колледжей, превращая их в неотъемлемую часть учебно-производственного комплекса. По данным министерства просвещения Башкирии, в новом году на базе колледжей будет создано восемь кластеров среднего профессионального образования, которые начнут готовить кадры для машиностроения, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, информационных технологий, туризма, сферы услуг и педагогики. Всего к 2027 году в Башкирии будут функционировать 35 отраслевых образовательных кластеров.