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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Южный Урал

Особая секвестируемая зона

Правительство Челябинской области сократило субсидии для ОЭЗ «Южноуральская»
Правительство Челябинской области выпустило распоряжение за №40-П, согласно которому общий объем финансирования госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» снижен на 937,8 млн руб. (с 8,855 до 7,917 млрд руб.). При этом практически все сокращение приходится на поддержку особой экономической зоны (ОЭЗ) «Южноуральская»: субсидии АО «Корпорация развития Челябинской области» уменьшены, одна из них полностью обнулена. Эксперты, опрошенные «Ъ-Южный Урал» считают, что изменения в финансировании ОЭЗ логичны в условиях дефицитного бюджета и не окажут влияния на инвестиционный климат в регионе, поскольку сама зона еще не заработала на полную мощность.
Строительство инфраструктуры ОЭЗ «Южноуральская» отложат до лучших времен

Строительство инфраструктуры ОЭЗ «Южноуральская» отложат до лучших времен

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

На сайте правительства Челябинской области опубликовано распоряжение №40-П от 30 октября нынешнего года. В документе говорится об изменениях в региональной государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области», принятой в базовой версии еще в 2020 году.
В частности, среди изменений — сокращение субсидий АО «Корпорация развития Челябинской области» на финансовое обеспечение затрат на исполнение функций управляющей компании ОЭЗ «Южноуральская» как за счет средств из областного бюджета, так и за счет средств, образуемых в результате списания задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета. Общая сумма сокращения субсидий — 937,87 млн руб.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Южноуральская» создана в Красноармейском муниципальном районе Челябинской области постановлением Правительства РФ от 31 марта 2025 года №409. ОЭЗ расположена на территории Красноармейского района, в нескольких километрах от границ Челябинска. Профиль ОЭЗ — развитие обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики региона. Приоритетными направлениями на сайте ОЭЗ указаны машиностроение и металлообработка, станкоинструментальная промышленность и приборостроение, медицинская промышленность, электронная, электротехническая и энергетическая промышленность, авиа-, судо- и автомобилестроение и транспортно-логистическая деятельность.

Общая площадь земельных участков ОЭЗ — 524,34 га, тип участков — Greenfield. На сегодняшний день, по данным инвестиционного портала Челябинской области, площадь свободных земельных участков — 493,34 га.
Функцию управляющей компании ОЭЗ «Южноуральская» осуществляет АО «Корпорация развития Челябинской области», принадлежащее на 100% правительству региона. Гендиректор компании — Артем Новиков, ее выручка в 2025 году, по данным ФНС, составила 16,4 млн руб.
Резиденты ОЭЗ, по данным официального сайта «Южноуральской», могут воспользоваться значительными льготами и преференциями: налог на прибыль 0% — первые 7 лет, налог на имущество организаций 0% — первые 10 лет, НДС — 0%, земельный налог 0% — первые 5 лет, транспортный налог 0% — первые 10 лет. В случае если резидент использует упрощенную систему налогообложения, то ставка налога составит 1% (доходы) или 5% (доходы минус расходы). Также обнуляются таможенные платежи.

В качестве действующих резидентов ОЭЗ на ее официальном сайте указаны два предприятия — ООО «Завод компонентов русских роботов» и ООО «АВГ Газовое оборудование». Обе компании зарегистрированы в прошлом году и принадлежат семье депутата Госдумы Валерия Гартунга: учредителями, по данным системы СПАРК-Интерфакс, являются Андрей и Марина Гартунг, гендиректором обеих компаний числится Андрей Гартунг. Обе компании не показали выручки за прошлый год.
Как писал в 2025 году «Ъ-Южный Урал», при создании ОЭЗ «Южноуральская» планировалось, что региональные власти возьмут на себя обязательство до 2028 года построить инженерную, транспортную, социальную и иную инфраструктуру особой экономической зоны, на что из областного бюджета планировалось направить не менее 3,5 млрд руб. Кроме того, планировалось, что в 2025–2027 годах суммарный объем инвестиций резидентов превысит 14,3 млрд руб., а за 10 лет сумма вложений составит более 21 млрд руб. По планам, резиденты собирались создать более тысячи рабочих мест. Также прогнозировалось, что дополнительные налоговые отчисления от ОЭЗ «Южноуральская» до 2034 года составят 15,5 млрд руб.
«Мы рассчитываем, что наша ОЭЗ привлечет новых резидентов, которым будет интересен пакет преференций и новые возможности. Для муниципалитета и всего региона это еще одна значимая точка роста. Деятельность ОЭЗ поможет создать новые высококвалифицированные рабочие места и активно решать задачу достижения технологического суверенитета»,— комментировал тогда создание ОЭЗ губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«В условиях, когда в регионе второй год падает производство и сжимается доходная база регионального бюджета, который и так принимается с серьезным дефицитом, решение правительства области срезать расходы там, где это возможно и где не принесет негативных последствий, вполне понятно и логично. Вопрос лишь в приоритетах, в том, что именно посчитают менее важным. Вероятно, затраты на ОЭЗ, и, видимо, их перенос на более поздний срок и стало одним из таких решений. Поскольку сама зона еще толком не начала работать и находится скорее в зачаточном состоянии, срезание субсидий не приведет к какому-то негативному изменению инвестиционного климата в регионе»,— считает председатель комитета по инновациям и инвестициям Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Сергей Колобов.
Вице-председатель Челябинского областного отделения «ОПОРЫ России» Алексей Ларин считает, что изменения ассигнований по ОЭЗ «Южноуральская» носят скорее технический характер.
«Мы относимся к этому спокойно. Речь идет о переносе кассового исполнения на следующий год, а не об отказе от инфраструктурных обязательств. Сама ОЭЗ создана, первые резиденты — «Завод компонентов русских роботов» и «АВГ Газовое оборудование», заявленные инвестиции превышают 14 млрд руб. Важно, что область сохраняет финансирование ОЭЗ и «Корпорации развития Челябинской области» в объеме 350 млн руб. на весь период программы, а также добавила субсидию ГБУ «Инновационный бизнес-инкубатор» на изыскательские работы. Для инвесторов ключевые федеральные налоговые льготы и таможенные преференции сохраняются, поэтому краткосрочная корректировка не имеет принципиального значения»,— отметил господин Ларин.
«Внесение изменений не означает сокращения финансирования, а является плановой корректировкой сроков предоставления субсидий для их синхронизации с фактическими темпами выполнения работ. Изменения не повлияют на стратегические планы развития ОЭЗ «Южноуральская». Все мероприятия по созданию инфраструктуры на ее территории будут реализованы в соответствии с планом материально-технического оснащения ОЭЗ»,— прокомментировали публикацию распоряжения в управлении пресс-службы правительства области.
Дмитрий Моргулес