Особая секвестируемая зона

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Южноуральская» создана в Красноармейском муниципальном районе Челябинской области постановлением Правительства РФ от 31 марта 2025 года №409. ОЭЗ расположена на территории Красноармейского района, в нескольких километрах от границ Челябинска. Профиль ОЭЗ — развитие обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики региона. Приоритетными направлениями на сайте ОЭЗ указаны машиностроение и металлообработка, станкоинструментальная промышленность и приборостроение, медицинская промышленность, электронная, электротехническая и энергетическая промышленность, авиа-, судо- и автомобилестроение и транспортно-логистическая деятельность.



Общая площадь земельных участков ОЭЗ — 524,34 га, тип участков — Greenfield. На сегодняшний день, по данным инвестиционного портала Челябинской области, площадь свободных земельных участков — 493,34 га.

Функцию управляющей компании ОЭЗ «Южноуральская» осуществляет АО «Корпорация развития Челябинской области», принадлежащее на 100% правительству региона. Гендиректор компании — Артем Новиков, ее выручка в 2025 году, по данным ФНС, составила 16,4 млн руб.

Резиденты ОЭЗ, по данным официального сайта «Южноуральской», могут воспользоваться значительными льготами и преференциями: налог на прибыль 0% — первые 7 лет, налог на имущество организаций 0% — первые 10 лет, НДС — 0%, земельный налог 0% — первые 5 лет, транспортный налог 0% — первые 10 лет. В случае если резидент использует упрощенную систему налогообложения, то ставка налога составит 1% (доходы) или 5% (доходы минус расходы). Также обнуляются таможенные платежи.