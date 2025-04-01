Особую зону утвердили в Челябинской области

В Челябинской области будет создана особая экономическая зона (ОЭЗ). Постановление правительства РФ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. ОЭЗ промышленно-производственного типа разместится в Красноармейском районе. Пять резидентов намерены организовать здесь высокотехнологичные производства в том числе роботизированных систем, инвестировав более 14 млрд руб. в ближайшие два года. Руководство региона уверено, что ОЭЗ станет еще одной «точкой роста» для Челябинской области.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Флагманским инвестпроектом ОЭЗ станет производство промышленных роботов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Флагманским инвестпроектом ОЭЗ станет производство промышленных роботов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Правительство России утвердило создание 54-й особой экономической зоны в стране. Это ОЭЗ «Южноуральская» в Челябинской области. Постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном сайте федерального правительства 1 апреля.

«Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа “Южноуральская” на территории Красноармейского муниципального района Челябинской области на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа и об управлении указанной особой экономической зоной»,— говорится в постановлении правительства РФ.

Министерство экономического развития РФ должно заключить с правительством Челябинской области и администрацией Красноармейского района соглашение о создании ОЭЗ. Региональные власти берут на себя обязательство до 2028 года построить инженерную, транспортную, социальную и иную инфраструктуру особой экономической зоны. На это из областного бюджета необходимо направить не менее 3,5 млрд руб.

Сегодня пять резидентов намерены организовать в ОЭЗ «Южноуральская» производства осей и осевых агрегатов, прицепной техники, гусеничных систем, подшипников и роботизированных систем. Инвестором четырех из этих проектов является ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ЧКПЗ), одного — челябинское ООО «АвгЭксл». Флагманским проектом ОЭЗ станет «Завод роботизированных систем» ЧКПЗ.

В 2025–2027 годах суммарный объем инвестиций резидентов превысит 14,3 млрд руб. За 10 лет сумма вложений составит более 21 млрд руб. Резиденты планируют создать более тысячи рабочих мест. По прогнозам, дополнительные налоговые отчисления от ОЭЗ «Южноуральская» до 2034 года составят 15,5 млрд руб.

«Принято важное решение о создании в Челябинской области особой экономической зоны. Мы рассчитываем, что наша ОЭЗ привлечет новых резидентов, которым будет интересен пакет преференций и новые возможности. Для муниципалитета и всего региона это еще одна значимая точка роста. Деятельность ОЭЗ поможет создать новые высококвалифицированные рабочие места и активно решать задачу достижения технологического суверенитета», — прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

ОЭЗ — это территория с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, где инвесторы могут пользоваться налоговыми льготами, таможенными и иными преференциями. Сегодня в РФ действуют 34 ОЭЗ промышленно-производственного типа, 10 — туристско-рекреационного, семь — технико-внедренческого, а также две портовые особые экономические зоны.

Почти два года назад губернатор Алексей Текслер во время ежегодного обращения к законодательному собранию поручил экономическому блоку правительства проработать вопрос создания особой экономической зоны. Год назад вице-губернатор Иван Куцевляк сообщал о том, что ОЭЗ разместится в Красноармейском районе. Изначально ОЭЗ планировалось создать на базе торгово-логистического комплекса (ТЛК) «Южноуральский» в Увельском районе. Об этом еще в 2020 году сообщало министерство экономического развития Челябинской области. До этого вопрос создания ОЭЗ на базе ТЛК периодически поднимался при предыдущем губернаторе Борисе Дубровском.

Директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков отмечает, что в условиях обострения конкуренции за инвестиции между регионами ОЭЗ с льготными условиями налогообложения укрепляет инвестиционную привлекательность Челябинской области как для внешних, так и для внутренних инвесторов.

«Для резидентов ОЭЗ в регионе установлена нулевая ставка налога на прибыль на первые семь лет, 3% — с 8-го по 12-й годы и 12% — по истечении 12 лет. Открытие ОЭЗ “Южноуральская” принесет региону значительные выгоды, включая привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест и развитие инфраструктуры. В долгосрочной перспективе ОЭЗ привлечет компании из различных регионов России. Благоприятное географическое положение, развитая инфраструктура и льготные налоговые условия делают ОЭЗ привлекательной для инвесторов, заинтересованных в создании производств в Челябинской области»,— считает эксперт.

Юлия Гарипова