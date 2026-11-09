DOGMA вошла в пятерку лидеров страны по вводу жилья

DOGMA реализует всесторонний подход к работе над объектами жилой недвижимости и активно развивает проекты комплексного развития территорий (КРТ), что позволило стать лидером в стране по объему текущего жилого строительства в этом сегменте. Компания занимается не только застройкой домов, но и формирует полноценную среду вокруг них – с общественными зонами, благоустройством, социальной и коммерческой инфраструктурой.