Эксперт: кубанские садоводы в 2026 году работают в убыток

По его словам, часть урожая черешни и сливы некоторые садоводы оставили на деревьях, потому что цена реализации продукции осенью опустилась ниже себестоимости. «Промпереработка, похоже, тоже будет недоступна из-за избытка нестандартных яблок. Запрос торговых сетей на яблоки на вторую половину октября — минимальный. Нужно ставить вопрос перед властью, чтобы садоводам дали возможность реализовывать сливы и яблоки, помимо торговых сетей, на рынках и других площадках, как было ранее. И не только на ярмарках выходного дня, а в ежедневном режиме. Необходимо упростить несетевую торговлю, выдачу разрешений на мобильную торговлю без лишней бюрократии, выделить бесплатные места для продажи садоводческой продукции. Тогда у садоводов появится возможность реализовать свой внушительный урожай, а у конечного потребителя — купить килограмм яблок за 40–50 руб., а не за 150–170 руб., как сейчас он стоит в торговых сетях. Иначе плоды придется утилизировать»,— считает эксперт.