Эксперт: кубанские садоводы в 2026 году работают в убыток
В этом году плодоводы Краснодарского края собрали большой урожай, но столкнулись с минимальным спросом на продукцию. «В связи с этим закупочные цены на нашу продукцию упали, и плодоводы региона работают себе в убыток»,— рассказал «Ъ-Кубань» руководитель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Дружба» (производит черешню, сливы и яблоки) Владислав Корчагин.
По его словам, часть урожая черешни и сливы некоторые садоводы оставили на деревьях, потому что цена реализации продукции осенью опустилась ниже себестоимости. «Промпереработка, похоже, тоже будет недоступна из-за избытка нестандартных яблок. Запрос торговых сетей на яблоки на вторую половину октября — минимальный. Нужно ставить вопрос перед властью, чтобы садоводам дали возможность реализовывать сливы и яблоки, помимо торговых сетей, на рынках и других площадках, как было ранее. И не только на ярмарках выходного дня, а в ежедневном режиме. Необходимо упростить несетевую торговлю, выдачу разрешений на мобильную торговлю без лишней бюрократии, выделить бесплатные места для продажи садоводческой продукции. Тогда у садоводов появится возможность реализовать свой внушительный урожай, а у конечного потребителя — купить килограмм яблок за 40–50 руб., а не за 150–170 руб., как сейчас он стоит в торговых сетях. Иначе плоды придется утилизировать»,— считает эксперт.
Владислав Корчагин пояснил, что требование об обязательном оснащении контрольно-кассовой техникой (ККТ) каждой торговой точки влечет за собой существенное увеличение как первоначальных капитальных затрат, так и регулярных операционных расходов на их обслуживание. Это напрямую ведет к значительному росту себестоимости реализуемой продукции и снижает общую рентабельность.
«К тому же, чтобы открыть торговую точку, нужно пройти очень много согласований, выиграть тендеры. С учетом того, что торговля яблоками является сезонной, покрыть все затраты на ее организацию получается не всегда»,— рассказал руководитель КСП «Дружба».
Владислав Корчагин уверен, что если ситуация сохранится, то к концу года и в начале следующего садоводческий бизнес ожидает череда банкротств. «В результате пропадут огромные деньги, которые государство вкладывает в закладку новых садов и в поддержку садоводов»,— подчеркнул эксперт.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», фактическое закрытие портов Азово-Черноморского бассейна привело к серьезному падению цен на зерно. По данным участников рынка, невозможность сбыть урожай на экспорт опустила закупочную стоимость пшеницы в Краснодарском и Ставропольском краях до 7–8 руб. за кг.