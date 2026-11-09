Рабочий погиб в камере строящегося шлюза Городецкого гидроузла

Несчастный случай произошел 6 ноября. По предварительным данным, 40-летний подсобный рабочий передвигался между основными и ремонтными воротами в нижней «голове» камеры, при невыясненных обстоятельствах оступился и упал в водопропускную галерею. При падении он наткнулся на элемент конструкции инвентарной лестницы.