Работы по модернизации Городецкого гидроузла завершили на 75%

Модернизация Городецкого гидроузла в Нижегородской области завершена на 75%, сообщает Росморречфлот. Работы по реконструкции гидротехнических сооружений, дноуглублению русла и строительству второй камеры шлюза №15 ведутся без остановки судоходства.

В 2025 году через шлюз прошло 6,65 тыс. судов, которые перевезли 3,2 млн т грузов и 130,7 тыс. пассажиров. По завершении модернизации пропускная способность участка должна вырасти с 3,6 до 20 млн т грузов в год.

Как писал «Ъ-Приволжье», изначально завершить реконструкцию Городецкого гидроузла требовалось до конца 2024 года. Затем срок дважды продлевали. В ноябре 2025 года правительство РФ перенесло срок завершения всех работ на конец 2027 года, срок строительства камеры шлюза №15 — на декабрь 2026 года.

Подрядчиком выступает АО «Монолитное строительное управление-1» (МСУ-1). На текущий момент стоимость контракта составляет уже 31,84 млрд руб. Работы, судя по карточке контракта, приняты на сумму 6,15 млрд руб. В апреле 2026 года размер максимального аванса увеличили с 70% до 90%.

Галина Шамберина