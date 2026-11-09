Курганская прокуратура установит причины отключения воды в 40 домах

Информацию о ЧП на сетях распространило АО «Водный союз». Без воды остались некоторые дома на улицах Кремлева, Сухэ-Батора, Тимофея Невежина, Победы и Свердлова, а также на улицах 5-й, 6-й, 6а микрорайон, Молодежи и Витебского. Прокуратуре Кургана предстоит оценить действия или бездействие ответственных должностных лиц и при выявлении нарушений принять соответствующие меры.