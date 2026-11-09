До 2027 года Ростовская область направит 440 млн рублей на туристическую отрасль

Уже в текущем году властям удалось поддержать четырнадцать инициатив, нацеленных на формирование туристической инфраструктуры: десять из них связаны с проектами гражданских инициатив, ещё четыре направлены на возведение некапитальных объектов в непосредственной близости от федеральной трассы М-4 Дон.