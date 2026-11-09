До 2027 года Ростовская область направит 440 млн рублей на туристическую отрасль
Ростовская область получит масштабное финансирование на развитие туристической отрасли: в 2026 году объем государственного финансирования составит 171,1 млн рублей. Региональное правительство распространило соответствующее сообщение через пресс-службу.
Финансирование поступит по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Федеральный бюджет обеспечит 167,7 млн рублей из общей суммы, тогда как оставшаяся часть придется на региональные ресурсы.
Уже в текущем году властям удалось поддержать четырнадцать инициатив, нацеленных на формирование туристической инфраструктуры: десять из них связаны с проектами гражданских инициатив, ещё четыре направлены на возведение некапитальных объектов в непосредственной близости от федеральной трассы М-4 Дон.
Первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев, выступая на правительственной комиссии по развитию туризма в России, обозначил стратегический вектор: появление придорожных некапитальных комплексов, кафе и санитарных зон вблизи автодорог рассматривается властями как инструмент стимулирования автомобильного туризма. «Синергия между государственным софинансированием и общественной инициативой помогает развивать маршруты, расширять программы лояльности для туристов, превращать локальные идеи в полноценные точки притяжения», — подчеркнул он.
Параллельно министерство экономического развития региона ведет дополнительный конкурсный отбор претендентов на субсидии в рамках программы поддержки гражданских инициатив в туристической сфере. Общий объем средств, зарезервированных на эти цели, составляет 43,2 млн рублей. Обязательным условием участия служит софинансирование не менее 50% расходов из собственных средств заявителя. В приоритете — закупка туристского оборудования, обустройство детских и спортивных рекреационных зон, разработка новых маршрутов, а также создание инфраструктуры, доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья.
По итогам девяти месяцев 2025 года число туристических поездок по России выросло на 2,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достигло 70,9 млн. Только в сентябре россияне совершили 7,6 млн путешествий внутри страны. Южный федеральный округ аккумулировал около 16% от совокупного турпотока.
Всего Ростовская область рассчитывает привлечь 440 млн рублей из федерального и регионального бюджетов на модернизацию туристической инфраструктуры до 2027 года. Эти ресурсы предполагается направить на строительство новых объектов размещения, открытие туристических информационных центров и создание новых точек туристского притяжения.