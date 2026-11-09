Двух тюменцев осудили за поджог железнодорожного оборудования
Центральный окружной военный суд приговорил двух жителей Тюмени к 14 и 13 годам лишения свободы за поджог железнодорожного оборудования за деньги. Они признаны виновными в совершении террористического акта ( п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
По версии следствия, в марте 2025 года 33-летняя женщина и 21-летний мужчина получили через интернет задание от неустановленного лица. За вознаграждение они подожгли релейный шкаф и шкаф устройства контроля схода и волочения деталей подвижного состава на одном из пикетов Свердловской железной дороги в Тюмени. За выполнение задания им заплатили 40 тыс. руб.
В результате ОАО «РЖД» был причинен ущерб на сумму более 748 тыс. руб.
Мужчине назначили 14 лет лишения свободы: первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Женщина получила 13 лет колонии общего режима. Обоим также назначено ограничение свободы сроком на один год и шесть месяцев.
Полученные за поджог деньги суд постановил взыскать в доход государства. Уголовное дело в отношении предполагаемого организатора преступления выделено в отдельное производство.