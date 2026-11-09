Двух тюменцев осудили за поджог железнодорожного оборудования

По версии следствия, в марте 2025 года 33-летняя женщина и 21-летний мужчина получили через интернет задание от неустановленного лица. За вознаграждение они подожгли релейный шкаф и шкаф устройства контроля схода и волочения деталей подвижного состава на одном из пикетов Свердловской железной дороги в Тюмени. За выполнение задания им заплатили 40 тыс. руб.