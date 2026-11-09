В Красноярске директора фирмы ждет суд за обналичивание 12,7 млн рублей

По версии следствия, предприниматель обратился к посреднику, который за комиссию в размере 12% от суммы сделки обещал обеспечить обналичивание денег через фиктивные контракты. В период с марта 2021-го по март 2022 года бухгалтер фирмы по указанию директора изготовил дюжину платежных документов с недостоверными сведениями о назначении переводов. Формально денежные средства перечислялись за поставку материалов и щебня, фактически же использовались для их последующего обналичивания. Всего с расчетных счетов компании было перечислено более 12,7 млн руб., установило расследование.