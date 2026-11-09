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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Средняя Волга

Прокуратура вернула государству 337 гектаров леса под Волгоградом

Прокуратура Кумылженского района Волгоградской области через суд добилась признания недействительным договора аренды участка лесного фонда площадью более 337 га. Подробности сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Нина Шевченко

Как установила проверка, в мае 2020 года администрация Букановского сельского поселения Кумылженского района передала жителю Михайловки в аренду участок, сформированный из земель государственного лесного фонда. При этом распоряжаться такими участками вправе только региональные органы исполнительной власти.
Прокуратура направила в суд иск о признании сделки ничтожной и применении последствий ее недействительности. Суд требования удовлетворил. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.
Дарья Васенина