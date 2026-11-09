Прокуратура вернула государству 337 гектаров леса под Волгоградом

Как установила проверка, в мае 2020 года администрация Букановского сельского поселения Кумылженского района передала жителю Михайловки в аренду участок, сформированный из земель государственного лесного фонда. При этом распоряжаться такими участками вправе только региональные органы исполнительной власти.