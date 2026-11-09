В Курганской области завели дело после гибели подростка в аварии
Следственный отдел по Шадринску СУ СКР по Курганской области возбудил уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть девушки-подростка (п. «а, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По предварительным данным, поздним вечером 8 ноября водитель Volkswagen Passat двигался по улице Первомайской со стороны Михайловской к улице Свердлова. Он сбил 17-летнюю горожанку, пересекавшую дорогу по нерегулируемому переходу. В результате ДТП девушка погибла на месте. Установлено, что водитель был пьян и не имел прав.