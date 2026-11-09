В Курганской области завели дело после гибели подростка в аварии

По предварительным данным, поздним вечером 8 ноября водитель Volkswagen Passat двигался по улице Первомайской со стороны Михайловской к улице Свердлова. Он сбил 17-летнюю горожанку, пересекавшую дорогу по нерегулируемому переходу. В результате ДТП девушка погибла на месте. Установлено, что водитель был пьян и не имел прав.