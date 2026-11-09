Челябинск получил паспорт готовности к отопительному сезону

Документ глава города получил из рук заместителя начальника ведомства Евгения Дроздецкого. Мэр отметил, что для подтверждения готовности города к сезону местные власти провели комплексную работу, взаимодействуя с теплосетевыми организациями и управляющими компаниями, модернизируя собственные мощности. За лето в городе капитально отремонтировали и заменили почти 17 км сетей на сумму порядка 3,4 млрд руб. Работой занимались «УСТЭК-Челябинск» и МУП «ЧКТС».