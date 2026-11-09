В Ростове под домашний арест отправлены фигуранты дела о взятке в 1,5 млн рублей

По версии следствия, 2 ноября 2026 года подозреваемый в качестве посредника получил от индивидуального предпринимателя 1,5 млн рублей для передачи сотруднику правоохранительных органов. Взятка предназначалась за непринятие мер по привлечению предпринимателей к ответственности и попустительство по службе в отношении их деятельности. Противоправные действия пресекли сотрудники УФСБ по Ростовской области в момент получения денег.