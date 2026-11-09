В Ростове под домашний арест отправлены фигуранты дела о взятке в 1,5 млн рублей
Следственный отдел по Кировскому району Ростова-на-Дону СУ СК России по Ростовской области возбудил уголовное дело против 33-летнего мужчины. Ему вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, 2 ноября 2026 года подозреваемый в качестве посредника получил от индивидуального предпринимателя 1,5 млн рублей для передачи сотруднику правоохранительных органов. Взятка предназначалась за непринятие мер по привлечению предпринимателей к ответственности и попустительство по службе в отношении их деятельности. Противоправные действия пресекли сотрудники УФСБ по Ростовской области в момент получения денег.
В отношении самого сотрудника правоохранительных органов также возбуждено дело по признакам покушения на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ). На допросе посредник признал вину в полном объеме.
По ходатайству следователя суд избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде домашнего ареста. Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений, продолжаются.