Нижегородские предприятия АПК получат 271 млн рублей субсидии на урожай озимых

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что субсидии позволят компенсировать производителям сельхозпродукции затраты на полевые работы на площади более 5,5 млн га. «Это будет способствовать укреплению продовольственной безопасности, а все запросы внутреннего рынка, наших граждан будут в полной мере обеспечены агропромом и в будущем году», — добавил господин Мишустин.