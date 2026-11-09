Нижегородские предприятия АПК получат 271 млн рублей субсидии на урожай озимых
Правительство РФ направит из резервного фонда 13,3 млрд руб. в виде субсидии предприятиям АПК в 22 регионах для компенсации части затрат при возделывании озимых под урожай 2027 года. Нижегородская область получит на эти цели 271,1 млн руб., сообщили в пресс-службе кабмина.
Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что субсидии позволят компенсировать производителям сельхозпродукции затраты на полевые работы на площади более 5,5 млн га. «Это будет способствовать укреплению продовольственной безопасности, а все запросы внутреннего рынка, наших граждан будут в полной мере обеспечены агропромом и в будущем году», — добавил господин Мишустин.
Как писал «Ъ-Приволжье», в 2026 году нижегородские предприятия АПК засеяли озимыми 217 тыс. га — на 70% больше, чем в 2025 году.