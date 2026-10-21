Не тот обмолот
Нижегородским предприятиям АПК уточнили господдержку
Предприятия АПК в Нижегородской области не смогут претендовать на продление на год льготных кредитов из-за несоответствия критериям Минсельхоза РФ: из-за непогоды и перехода хозяйств на более маржинальные масличные культуры объемы производства зерна в регионе в этом году будут ниже требуемых 2 млн т. Преференциальная ставка будет распространяться на новые займы. При этом аграрии смогут рассчитывать на льготные тарифы при железнодорожных перевозках зерна, сообщили в областном правительстве.
Нижегородские сельхозпроизводители смогут рассчитывать на федеральные льготы только по новым кредитам, сообщил замминистра сельского хозяйства региона Олег Григорьев на заседании комитета заксобрания по АПК. Для пролонгирования на льготных условиях «старых» займов Нижегородская область не соответствует критериям Минсельхоза РФ по объему производства зерна: вместо минимальных 2 млн т предприятия в 2026 году намолотят 1,4 млн т, подсчитали в региональном министерстве.
Возможность продления льготных кредитов на год 7 октября анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии выставки «Золотая осень-2026». Меру распространят в том числе на сельхозпроизводителей, которые получили ущерб в результате техногенной чрезвычайной ситуации. Остальным для подготовки к посевной позволят восстановить льготную ставку 1 — 5% по краткосрочным кредитам, оформленным с 1 января 2025 года.
Неблагоприятные погодные условия снизили урожайность зерна в Нижегородской области с 31,5 до 28 центнеров с гектара, пострадали 1,6% посевных площадей, погибли 11 тыс. га зерновых и 1,5 тыс. га масличных культур, а из зерновой группы в кормовую перевели 5,2 тыс. га. При этом цены на зерно сложились на треть ниже прошлогодних: тонна продовольственной пшеницы третьего класса стоит до 11,8 тыс. руб., кормовой — до 9 тыс. руб. Продовольственная рожь в связи с ее дефицитом на рынке подорожала только на 11,5% — до 14,5 тыс. руб. Дефицит топлива не затронул сектор АПК: аграрии использовали 31,5 тыс. т дизеля и 6,7 тыс. т бензина. По данным минсельхоза, дизель подорожал на 0,5% год к году — до 74,5 тыс. руб., бензин — на 5%, до 80 тыс. руб. за тонну.
Сократить посевы зерна с переходом на более маржинальные масличные культуры предприятия АПК Нижегородской области решили после рекордного урожая 2 млн т в 2023 году, столкнувшись с убытками из-за перепроизводства и падения цен. Валовой сбор масличных культур в этом году ожидается на уровне 140 тыс. т — для региона это новый рекорд, отмечают в профильном министерстве.
На данный момент, по информации облправительства, региональным предприятиям АПК направили 85% годового объема господдержки, или 3,9 млрд руб. Власти ожидают, что Минсельхоз РФ в ближайшее время утвердит возмещение аграриям части затрат на сев озимых: в Нижегородской области засеяли 217 тыс. га зерновыми и 26 тыс. га рапсом — на 70% больше, чем в 2025 году.
Одной из новых мер поддержки, на которую могут рассчитывать нижегородские предприятия АПК, Олег Григорьев назвал льготные тарифы на железнодорожные грузовые перевозки. «Нас уже включили в число регионов, которые смогут воспользоваться льготой. Некоторые сельхозпроизводители уже пробуют льготные отправки зерна, министерство направило новые заявки, чтобы обеспечить вывоз», — подытожил министр.
Добавим, ранее аграрии на встрече с замгубернатора Егором Поляковым опасались роста убытков из-за атак на грузовой флот и морские порты. Министр сельского хозяйства Николай Денисов тогда напомнил о предстоящих государственных закупочных интервенциях в госфонды и посоветовал активнее подавать заявки.