Не тот обмолот

Неблагоприятные погодные условия снизили урожайность зерна в Нижегородской области с 31,5 до 28 центнеров с гектара, пострадали 1,6% посевных площадей, погибли 11 тыс. га зерновых и 1,5 тыс. га масличных культур, а из зерновой группы в кормовую перевели 5,2 тыс. га. При этом цены на зерно сложились на треть ниже прошлогодних: тонна продовольственной пшеницы третьего класса стоит до 11,8 тыс. руб., кормовой — до 9 тыс. руб. Продовольственная рожь в связи с ее дефицитом на рынке подорожала только на 11,5% — до 14,5 тыс. руб. Дефицит топлива не затронул сектор АПК: аграрии использовали 31,5 тыс. т дизеля и 6,7 тыс. т бензина. По данным минсельхоза, дизель подорожал на 0,5% год к году — до 74,5 тыс. руб., бензин — на 5%, до 80 тыс. руб. за тонну.