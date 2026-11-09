Мошенники обманули омских пенсионеров на 10 млн рублей
Суд в Омске приступил к рассмотрению уголовного дела преступного сообщества, 21 участник которого обвиняются в 39 эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) со средствами пенсионеров. Также им инкриминируют участие в организованном преступном сообществе (ч. 2 ст. 210), а одному из фигурантов — вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность (ч. 4 ст. 150), сообщило следственное управление СКР по региону.
По версии следствия, фигуранты дела сообщали пожилым горожанам о том, что их родственники якобы попали в больницу в тяжелом состоянии после ДТП, и им требуются средства на лечение. В результате жертвы отправляли деньги на банковские счета аферистов. Общая сумма ущерба превысила 10 млн руб., подсчитали следователи.
По данным СКР, в состав преступной группы входили курьеры и владельцы банковских карт, которые предоставлялись для вывода похищенных средств. В ведомстве уточнили, что обвиняемые проживали в Воронежской области, в Краснодарском, Ставропольском и Пермском краях. В отношении еще семи задержанных уголовные дела были выделены в отдельное производство.