Мошенники обманули омских пенсионеров на 10 млн рублей

По данным СКР, в состав преступной группы входили курьеры и владельцы банковских карт, которые предоставлялись для вывода похищенных средств. В ведомстве уточнили, что обвиняемые проживали в Воронежской области, в Краснодарском, Ставропольском и Пермском краях. В отношении еще семи задержанных уголовные дела были выделены в отдельное производство.