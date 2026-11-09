Два автобуса с 50 нелегалами остановили в Саратове

В Саратове полиция выявила нарушение миграционных правил 50 иностранцами. Инцидент произошел во время проверки двух пассажирских автобусов, которые следовали транзитом через город к границе с Казахстаном. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.