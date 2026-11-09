Два автобуса с 50 нелегалами остановили в Саратове
В Саратове полиция выявила нарушение миграционных правил 50 иностранцами. Инцидент произошел во время проверки двух пассажирских автобусов, которые следовали транзитом через город к границе с Казахстаном. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Сотрудники патрульно-постовой службы совместно с инспекторами ДПС остановили транспортные средства, перевозившие 110 человек из одной из стран СНГ. При участии сотрудников миграционной службы было установлено, что половина пассажиров находилась на территории России незаконно.
Нарушителей привлекли к административной ответственности. Им назначены штрафы и выдворение за пределы РФ. Ответственность понесли и двое водителей, перевозивших нелегалов. Они также оштрафованы за нарушение законодательства.