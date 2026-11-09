За неделю в ДТП с пьяными водителями на Южном Урале пострадали три ребенка
За прошлую неделю на территории Челябинской области зарегистрировано 16 аварий с участием водителей с признаками опьянения. В трех из них травмы получили шесть человек, включая троих детей, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по региону.
За неделю инспекторы выявили 230 пьяных водителей. За управление автомобилем в таком состоянии либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования к административной ответственности привлечено 215 нарушителей. В отношении 15 водителей, повторно задержанных за подобное, возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ.