Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №206/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Южный Урал

За неделю в ДТП с пьяными водителями на Южном Урале пострадали три ребенка

За прошлую неделю на территории Челябинской области зарегистрировано 16 аварий с участием водителей с признаками опьянения. В трех из них травмы получили шесть человек, включая троих детей, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по региону.
За неделю инспекторы выявили 230 пьяных водителей. За управление автомобилем в таком состоянии либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования к административной ответственности привлечено 215 нарушителей. В отношении 15 водителей, повторно задержанных за подобное, возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ.
Виталина Ярховска