Кассация оставила в силе приговор экс-главе самарского минстроя
Он получил 4 года колонии за незаконный ввод в эксплуатацию двух ДК
Шестой кассационный суд общей юрисдикции признал законным обвинительный приговор экс-министру строительства Самарской области Николаю Плаксину. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Установлено, что региональный минстрой под руководством Николая Плаксина выдал разрешения на ввод в эксплуатацию двух домов культуры — в Большечерниговском и Кинель-Черкасском районах. При этом фактически работы на этих объектах выполнены не были.
Суды пришли к выводу, что чиновник действовал из личной заинтересованности и вышел за пределы своих полномочий. В результате управление по строительству, архитектуре и ЖКХ Большечерниговского района потеряло 1,2 млн рублей, а комитет по управлению имуществом Кинель-Черкасского района — почти 1,5 млн рублей.
В отношении Николая Плаксина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ. Его приговорили к четырем годам колонии общего режима с двухлетним запретом на работу в государственных и муниципальных органах власти.
Адвокат бывшего главы регионального минстроя пытался оспорить приговор и подал жалобу. Защита настаивала на прекращении дела, ссылаясь на отсутствие состава преступления. Адвокат настаивал на том, что его доверитель не выходил за рамки служебных полномочий и не желал причинять ущерб. Эти аргументы суд отклонил как несостоятельные.
Одновременно с этим Николай Плаксин проходит обвиняемым по делу о хищениях при строительстве самарского метрополитена. Следствие вменяет ему участие в организованном преступном сообществе, которым, по версии правоохранителей, руководил экс-председатель регионального правительства Виктор Кудряшов.
Сумма ущерба бюджету оценивается в 18,4 млрд рублей. Фигурантом этого процесса также является бывший министр строительства региона Михаил Асеев. Ранее в преступлении обвинялся экс-министр финансов Самарской области Андрей Прямилов, но он умер от онкологического заболевания в декабре 2025 года, и его уголовное преследование было прекращено по нереабилитирующим основаниям.