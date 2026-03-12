В Самаре начали рассматривать уголовное дело экс-главы правительства региона

В Ленинском районном суде начали рассматривать по существу уголовное дело бывших главы правительства Самарской области Виктора Кудряшова, региональных министров строительства Николая Плаксина, Михаила Асеева и экс-министра управления финансами Андрея Прямилова, обвиняемых в превышении должностных полномочий, организации преступного сообщества и участии в нем.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Экс-чиновников обвиняют в превышении должностных полномочий при строительстве станции метрополитена в Самаре и организации преступного сообщества (ст. 286 УК РФ, ст. 210 УК РФ).

Следствие считает, что Виктор Кудряшов вместе с остальными чиновниками в интересах ГК «Волгатрансстрой» подделали документы и сфальсифицировали итоги конкурсов, связанные со строительством станции «Театральная». В итоге предельная стоимость стройки была увеличена до 18,4 млрд руб.

Николай Плаксин уже осужден за превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ) в рамках уголовного дела, связанного со строительством двух культурных центров по нацпроекту «Культура». Бывшего министра приговорили к четырем годам колонии общего режима с запретом занимать должности на госслужбе в течение двух лет.

Андрей Сазонов