Экс-главу самарского минстроя отправили в колонию на четыре года

Ленинский районный суд Самары приговорил бывшего министра строительства региона Николая Плаксина к четырем годам колонии общего режима за превышение полномочий и служебный подлог. Также ему запрещено занимать должности в государственных органах в течение двух лет, сообщили в прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Плаксин

Фото: samregion.ru Николай Плаксин

Фото: samregion.ru

В 2021 году компания «Тет а тет "М"» строила культурно-досуговые центры в поселках Тимашево и Глушицкий по нацпроекту «Культура». Стоимость контрактов превысила 219 млн руб., но работы не завершили в срок, и были выявлены нарушения в проектной документации и пожарной безопасности.

Несмотря на это, министерство строительства выдало разрешения на ввод объектов и оформило фиктивную документацию. Прокуратуре удалось добиться приостановки эксплуатации зданий, которая возобновилась только после устранения нарушений. Ущерб муниципалитетам составил более 2,6 млн рублей.

Также в отношении Николая Плаксина и ряда других бывших высокопоставленных чиновников региона, включая его коллегу по областному минстрою Михаила Асеева, экс-главу регионального правительства Виктора Кудряшова и бывшего руководителя самарского минфина Андрея Прямилова, расследуется уголовное дело о махинациях с деньгами на строительство самарского метро. Все его фигуранты арестованы и находятся под следствием.

Георгий Портнов