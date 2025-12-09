Министр не дожил до суда

Бывший министр финансов Самарской области Андрей Прямилов, находящийся под следствием по подозрению в превышении должностных полномочий при строительстве станции самарского метрополитена и участии в преступном сообществе, вчера, 8 декабря, умер в онкоцентре. До недавнего времени экс-министр находился в СИЗО, но из-за болезни следователи освободили его под подписку о невыезде. Андрей Прямилов стал одним из высокопоставленных самарских чиновников, ставших фигурантами уголовных дел, связанных со строительством станции самарского метрополитена. Другим обвиняемым в превышении полномочий при строительстве подземки является бывший председатель правительства — первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов. Господин Прямилов, как и Виктор Кудряшов, был приближен к Дмитрию Азарову и ГК «Волгопромгаз», аффилированной предпринимателю Владимиру Аветисяну. Как поясняют юристы, УК РФ и УПК РФ предусматривают возможность судить обвиняемого посмертно, и при обвинительном приговоре и иске о компенсации ущерба наследники экс-министра могут столкнуться с финансовыми обязательствами.

Бывший министр финансов Самарской области Андрей Прямилов умер на 65-м году жизни. Минфин региона чиновник возглавлял почти семь лет, с октября 2017 года. В июле 2024 года, вскоре после отставки Дмитрия Азарова с поста губернатора региона, Андрей Прямилов покинул должность министра. Ведомство возглавила Ольга Собещанская, занимавшая должность первого заместителя министра финансов Красноярского края.

На протяжении почти всей карьеры Дмитрия Азарова Андрей Прямилов был его заместителем. Их сотрудничество началось в 2002 году, когда Андрей Прямилов стал топ-менеджером ООО «Средневолжская газовая компания» ГК «Волгопромгаз», которую возглавлял господин Азаров. Компания аффилирована предпринимателю Владимиру Аветисяну.

В октябре 2024 года стало известно, что бывшего главу министерства финансов заподозрили в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Расследованием дела занялось ГСУ ГУ МВД по Самарской области. Как тогда сообщил депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн, согласно версии следствия, Андрей Прямилов, «действуя в составе ОПГ», сфальсифицировал документы и итоги конкурса на строительство станции «Театральная» в интересах крупнейшего регионального застройщика — ГК «Волгатрансстрой». В итоге сумма по смете была искусственно увеличена до 18,4 млрд руб., а «для получения инвесткредита из федерального бюджета (10,3 млрд руб.)» предполагаемые преступники «сознательно ввели в заблуждение президента и правительство РФ». Андрея Прямилова задержали в один день с другим самарским экс-министром — бывшим главой областного минстроя Николаем Плаксиным, который якобы тоже был в составе ОПГ.

18 октября прошлого года Октябрьский районный суд Самары отправил обвиняемых в СИЗО. На судебном заседании адвокаты Андрея Прямилова заявили, что необходимости в его аресте нет, так как он не собирается скрываться от следствия или оказывать давление на свидетелей. Кроме того, защита указала, что на иждивении у Андрея Прямилова находятся супруга-пенсионерка и дочь с инвалидностью третьей степени. Следователь отметил, что у подозреваемого нет заболеваний, препятствующих нахождению в СИЗО.

Оба экс-министра не признали вину. Другими обвиняемыми по уголовному делу, связанному со строительством подземки, являются бывший председатель правительства Самарской области — первый вице-губернатор Виктор Кудряшов, который находится в СИЗО с ноября 2023 года, и бывший врио министра строительства региона Михаил Асеев, арестованный в декабре того же года.

Андрей Прямилов родился 14 января 1961 года. Выпускник Куйбышевского инженерно-строительного института и Московского государственного университета экономики, статистики и информатики. В 1992 году начал трудиться в налоговой инспекции по Ленинскому району Самары в должности налогового инспектора, старшего налогового инспектора, начальника отдела. В 1996-2000 годах занимал должность замдиректора департамента финансов администрации Самарской области. В начале 2000-х был вице-президентом ОАО «Самарский жиркомбинат», управляющим филиалом банка «Солидарность». В 2002-2006 гг. — заместитель генерального директора ООО «Средневолжская газовая компания», по совместительству — генеральный директор ООО «Самараоблгаз». В 2008-2010 годах работал в министерстве природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области в должности заместителя министра. Позже был замглавы Самары — руководителем департамента финансов администрации Самары.

Защита Андрея Прямилова пыталась добиться отмены меры пресечения в виде заключения под стражу, однако апелляционный суд отказывал в жалобе, а суд первой инстанции продлевал срок ареста. По данным источников «Ъ-Волга», из-за обнаруженного заболевания следователи освободили экс-министра под подписку о невыезде, после чего он был госпитализирован в онкоцентр.

В полиции по телефону не стали отвечать, на каком этапе находится расследование уголовного дела против Андрея Прямилова, и попросили прислать официальный запрос. С Алексеем Журавлевым, защищавшим Андрея Прямилова в суде, корреспонденту «Ъ-Волга» связаться не удалось.

Как поясняет партнер «Рустам Курмаев и Партнеры» Дмитрий Горбунов, УК РФ и УПК РФ предусматривают возможность посмертного преследования виновных лиц. «Но, исходя из квалификации состава преступления, вряд ли следствие будет прилагать усилия для такой процедуры, если близкие родственники не будут возражать. Прокуратура может предъявить иск, если преступлением причинен ущерб. В этом случае наследники могут столкнуться с обязательствами по иску по принятию наследства», — говорит Дмитрий Горбунов.

Евгений Чернов