В красноярском промпарке запустили контейнерный терминал
ООО «Желдоральянс» запустило на территории промышленного парка «Ачинский» (Красноярский край) крупнотоннажный контейнерный терминал. Он должен, в частности, обеспечить прием и выдачу 20- и 40-футовых контейнеров (1TEU и 2TEU), сообщила пресс-служба АНО «Корпорации развития Енисейской Сибири».
«Ачинский» является частным промышленным парком. Инвестором и управляющей компанией проекта выступает ООО «Желдоральянс». Согласно ЕГРЮЛ, основным видом деятельности предприятия является изготовление и ремонт колесных пар для железнодорожных вагонов. Единственным владельцем указан Дмитрий Мымликов. По собственным данным компании, развитие промпарка проходит в две очереди.
Запуск первой планируется до конца 2026 года на площади 3 тыс. кв. м для производственных помещений с коммунальной и транспортной инфраструктурой. Вторая очередь предполагает увеличение площади производственных и вспомогательных зданий до 14 тыс. кв. м до 2028 года. Суммарный объем инвестиций оценивается в 850 млн руб.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Желдоральянс» зарегистрировано в 2013 году. По итогам 2025 года выручка предприятия составила 479 млн руб., чистая прибыль — 2,4 млн руб.