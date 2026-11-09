В красноярском промпарке запустили контейнерный терминал

Запуск первой планируется до конца 2026 года на площади 3 тыс. кв. м для производственных помещений с коммунальной и транспортной инфраструктурой. Вторая очередь предполагает увеличение площади производственных и вспомогательных зданий до 14 тыс. кв. м до 2028 года. Суммарный объем инвестиций оценивается в 850 млн руб.